1 ДЕНЬ: Красочный и тёплый Ереван

Мы отправимся знакомиться с древним Ереван, вы узнаете и о самых первых упоминаниях о городе, о том как и когда строилась столица и сколько всего выпало на долю Армении на протяжении всей истории. Вы увидите коньячный завод Арарат и новый завод Ной, узнаете, что здесь было раньше и какие исторические события связанны с этими местами. Мы обязательно проедем по центральным улицам, узнаем больше о быте горожан.

Вы увидите мэрию и узнаете символику её архитектуры. Вы познакомитесь с сердцем города — музеем древних рукописей Матенадаран, Оперный театр и Каскад — визитная карточка Еревана. Шикарную панораму города мы увидим на смотровой площадке, а если повезёт, то и на гору Арарат. Северный Проспект — новая улица города удивит вас своей современной архитектурой и обязательно полюбуемся на площадь Республики — венец творения А. Таманяна.

2 ДЕНЬ: Могучие горы, красивые ущелья и много солнца

Во второй день первой нашей остановкой станет монастырь Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в Армении. Во время осмотра монастыря вы услышите рассказ о хачкарах и о том как христианство пришло в Армению, кроме этого при благоприятной погоде, вам откроется потрясающий вид на Арарат. Насмотревшись на Масис (так армяне называют гору Арарат), мы продолжим наш путь.

Вы будете в восторге от маленькой деревушки, мимо которой мы проедем, где над каждым домом свито аистиное гнездо. На эти трогательные пейзажи можно полюбоваться с ранней весны и до начала осени. Мы проедем и мимо винной деревни, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать домашнее вино местных жителей, молодое игристое вино (в сезон), а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале.

Вы посетите Пещеру Арени-1 — комплекс пещер, где местный смотритель расскажет вам об интересных артефактах, найденных во время раскопок. Следующей остановкой станет Храм Нораванк, окруженный красными скалами, где вам поведают легенду о нём, а здесь есть что послушать, ведь

Нораванк — один из самых атмосферных мест Армении, вдохновляющий своей красотой и энергетикой.

3 ДЕНЬ: Ещё больше гор и озеро Севан

Потрясающий вид на гору Арарат нам откроется с первой нашей остановки дня, ей станет Арка Чаренца — сооружение, названное в честь армянского поэта и писателя Е. Чаренца. Насмотреться великолепными пейзажами мы сможем на Гарни — загадочное место, тут находится храм посвященный Богу Солнца, в основе постройки которого лежали исключительно математические расчеты и каноны сакральной геометрии. Упоминания о храме были ещё в первом веке. Храм построен в греческом стиле с ионическими колоннами. Вы узнаете почему он не был разрушен с приходом христианства в Армению. Гарнийская вода считается самой вкусной в Армении, ее обязательно нужно тут попробовать.

Следующей остановкой станет монастырь Гегард, окружённый утёсами. Сколько было вложено веры и труда в это место, ведь некоторые помещения этого монастырского комплекса целиком выдолблены в скале. Очень атмосферное место. Невольно чувствуешь безмятежность и умиротворённость. Здесь же местные бабушки пекут гату — национальную армянскую выпечку. Далее мы доберёмся до Севана — высокогорного озера, которое находится на высоте около 1900 м над уровня моря. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдём в древний монастырь Севанаванк, откуда откроется великолепный вид на озеро, а чайки летают прямо над головами.

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