Три незабываемых дня в Армении

Отправляйтесь на три незабываемых дня в Армению, где вас ждут чудесная природа, вкусная местная кухня

В группе
до 6 чел.
Отправляйтесь на три незабываемых дня в Армению, где вас ждут чудесная природа, вкусная местная кухня и традиционное армянское гостеприимство.

Вы посетите столицу Ереван — город с многовековой историей и в то же время современная столица.

Вы увидите горы и ущелья, храмы и святыни, выпечка лаваша, знакомство с традициями и обычаями армянского народа, новые знакомства, хорошее настроение и масса теплых чувств.

Заселение только в проверенные гостиницы и комфортабельный транспорт и небольшие группы.
Три незабываемых дня в Армении
Три незабываемых дня в Армении
Три незабываемых дня в Армении
Три незабываемых дня в Армении
Три незабываемых дня в Армении
Три незабываемых дня в Армении
Три незабываемых дня в Армении
Три незабываемых дня в Армении

Что вы увидите 🤩

  • Главные достопримечательности Еревана
  • Арка Чаренца
  • Языческий храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Храм Нораванк
  • Хор Вирап
  • деревня Арени
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

1 ДЕНЬ: Красочный и тёплый Ереван

Мы отправимся знакомиться с древним Ереван, вы узнаете и о самых первых упоминаниях о городе, о том как и когда строилась столица и сколько всего выпало на долю Армении на протяжении всей истории. Вы увидите коньячный завод Арарат и новый завод Ной, узнаете, что здесь было раньше и какие исторические события связанны с этими местами. Мы обязательно проедем по центральным улицам, узнаем больше о быте горожан.
Вы увидите мэрию и узнаете символику её архитектуры. Вы познакомитесь с сердцем города — музеем древних рукописей Матенадаран, Оперный театр и Каскад — визитная карточка Еревана. Шикарную панораму города мы увидим на смотровой площадке, а если повезёт, то и на гору Арарат. Северный Проспект — новая улица города удивит вас своей современной архитектурой и обязательно полюбуемся на площадь Республики — венец творения А. Таманяна.
2 ДЕНЬ: Могучие горы, красивые ущелья и много солнца
Во второй день первой нашей остановкой станет монастырь Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в Армении. Во время осмотра монастыря вы услышите рассказ о хачкарах и о том как христианство пришло в Армению, кроме этого при благоприятной погоде, вам откроется потрясающий вид на Арарат. Насмотревшись на Масис (так армяне называют гору Арарат), мы продолжим наш путь.
Вы будете в восторге от маленькой деревушки, мимо которой мы проедем, где над каждым домом свито аистиное гнездо. На эти трогательные пейзажи можно полюбоваться с ранней весны и до начала осени. Мы проедем и мимо винной деревни, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать домашнее вино местных жителей, молодое игристое вино (в сезон), а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале.
Вы посетите Пещеру Арени-1 — комплекс пещер, где местный смотритель расскажет вам об интересных артефактах, найденных во время раскопок. Следующей остановкой станет Храм Нораванк, окруженный красными скалами, где вам поведают легенду о нём, а здесь есть что послушать, ведь
Нораванк — один из самых атмосферных мест Армении, вдохновляющий своей красотой и энергетикой.

3 ДЕНЬ: Ещё больше гор и озеро Севан

Потрясающий вид на гору Арарат нам откроется с первой нашей остановки дня, ей станет Арка Чаренца — сооружение, названное в честь армянского поэта и писателя Е. Чаренца. Насмотреться великолепными пейзажами мы сможем на Гарни — загадочное место, тут находится храм посвященный Богу Солнца, в основе постройки которого лежали исключительно математические расчеты и каноны сакральной геометрии. Упоминания о храме были ещё в первом веке. Храм построен в греческом стиле с ионическими колоннами. Вы узнаете почему он не был разрушен с приходом христианства в Армению. Гарнийская вода считается самой вкусной в Армении, ее обязательно нужно тут попробовать.
Следующей остановкой станет монастырь Гегард, окружённый утёсами. Сколько было вложено веры и труда в это место, ведь некоторые помещения этого монастырского комплекса целиком выдолблены в скале. Очень атмосферное место. Невольно чувствуешь безмятежность и умиротворённость. Здесь же местные бабушки пекут гату — национальную армянскую выпечку. Далее мы доберёмся до Севана — высокогорного озера, которое находится на высоте около 1900 м над уровня моря. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдём в древний монастырь Севанаванк, откуда откроется великолепный вид на озеро, а чайки летают прямо над головами.

Важная информация:

  • Активность низкая. Спокойный отдых минимальное количество перемещений. Перемещения в основном на личном транспорте в рамках одного региона.
  • На Севане возможны ветра, нужно взять с собой тёплую одежду. В летний период здесь сильное солнце, для людей с чувствительной кожей нужен солнцезащитный крем и головной убор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы
  • Услуги гида и водителя
  • Транспорт с учётом топлива
  • Проживание в гостинице: 2 ночевки
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Авиаперелёт
  • Ужины.
Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Активность низкая. Спокойный отдых минимальное количество перемещений. Перемещения в основном на личном транспорте в рамках одного региона.
  • На Севане возможны ветра, нужно взять с собой тёплую одежду. В летний период здесь сильное солнце, для людей с чувствительной кожей нужен солнцезащитный крем и головной убор.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по запросу

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