Столица Армении приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 4 необычных бара на нашей прогулке-игре. Познакомитесь с новыми людьми, попробуете авторские напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля вечеринки.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам выполнить задания (например, повторить барные трюки), за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали