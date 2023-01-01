Тур-игра по барам Еревана

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться

Столица Армении приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 4 необычных бара на нашей прогулке-игре.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете авторские напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля вечеринки.
Тур-игра по барам Еревана
Тур-игра по барам Еревана
Тур-игра по барам Еревана
Тур-игра по барам Еревана
Тур-игра по барам Еревана
Тур-игра по барам Еревана
Тур-игра по барам Еревана
Тур-игра по барам Еревана
Ближайшие даты:
1
апр
7
апр
8
апр
14
апр
15
апр
21
апр
22
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам выполнить задания (например, повторить барные трюки), за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

  • Тур для вас проведёт один из гидов нашей большой и веселой команды
  • В стоимость включен welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлем вам ссылку с памятным фото-отчетом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в первом баре в центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

👥Групповые🚶Пешеходные🌃Ночные🍤ГастрономическиеБары и ночная жизнь

Похожие туры в Ереване

Обзорный тур по городу Ереван
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Land
Land
Нет отзывов
Обзорный тур по городу Ереван
Основная цель этого тура - помочь вам познакомиться с историческими
Ваш отель в Ереване
от $118 за всё до 3 чел.
Сити-тур по городу и мастер-класс ковроткачества
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Сити-тур по городу и мастер-класс ковроткачества
Индивидуальный тур по Еревану, включает в себя экскурсию по городу
Адрес Вашего проживания
от $142 за всё до 3 чел.
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин
Ереван - красивый город, и он становится еще более прекрасным
ул. Таманяна
1 янв
$48.46 за 1 человека
Индивидуальный сити-тур по городу
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Индивидуальный сити-тур по городу
Приняв участие в индивидуальном туре по городу Вы откроете тайны столицы, скрытые от многих глаз
Место Вашего проживания
от $87 за всё до 3 чел.
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Welcome
Welcome
Нет отзывов
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны
Аэропорт Звартноц
$690 за 1 человека
Любимый Ереван: вечерняя прогулка от А до Я
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии JUST
JUST
Нет отзывов
Любимый Ереван: вечерняя прогулка от А до Я
Не важно в первый раз Вы в Ереване или в десятый, узнать город всегда хочется по-новому
Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
$110 за всё до 5 чел.
Ереван - город, похожий на солнце
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анаит
Анаит
5
3 отзыва
Ереван - город, похожий на солнце
Почувствовать красоту армянской столицы - и найти повод обязательно вернуться сюда вновь
20 дек
21 дек
22 дек
24 дек
45 за всё до 3 чел.
Квест-тур по Еревану
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии Ани
Ани
Нет отзывов
Квест-тур по Еревану
Многим гостям нашей страны просто скучно на классических турах
Каскад, 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
$17 за 1 человека
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Вардуи
Вардуи
Нет отзывов
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
Рада каждому гостю моей страны, мы народ мирный и гостеприимный
В фойе гостиницы
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$118 за всё до 5 чел.
Трансфер: Ереван - Цахкадзор или Цахкадзор - Ереван
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Трансфер: Ереван - Цахкадзор или Цахкадзор - Ереван
Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении
Адрес Вашего проживания
от $49.25 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Гюмри или Гюмри - Ереван
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Трансфер: Ереван - Гюмри или Гюмри - Ереван
Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении
Адрес Вашего проживания
от $88 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Баграташен или Баграташен - Ереван
3.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Трансфер: Ереван - Баграташен или Баграташен - Ереван
Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении
Адрес Вашего проживания
от $162 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ