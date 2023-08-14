Что вас ожидает:

День 1: День прилета.

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.

День 2: Знакомство с Ереваном.

Ереван — любовь с первого взгляда!

Классический тур по столице Армении — Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет. Столице Армении уже 2.800 лет. Ереван самый большой город страны, название которого происходит от легендарной урартской крепости Эребуни, откуда и простирается почти трехтысячелетняя история города. Свой современный облик Ереван получил благодаря Александру Таманяну — главному архитектору генерального плана города. Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным «Крытым рынком» и «Голубой Мечетью», проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.

После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами откроется также величественный вид Библейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.

Сделав самые обворожительные фотографии, и ознакомившись с историями и рассказами о том, почему Ереван считается розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада, мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян. Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

Конечный пункт нашей пешей прогулки — Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века. Ее архитектурный облик сформирован пятью зданиями, расположенными по периметру. Среди них – Музей истории Армении с достойной коллекцией полотен знаменитых художников. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.

Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда — это мемориал, посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. Мемориал был построен на одноименном холме в 1960-е годы по инициативе местных властей. В 1995 комплекс обзавелся подземным музеем. Ее экспонаты повествуют об ужасной трагедии армянского народа, которому пришлось пережить просто нечеловеческие страдания во время гонений, организованных Османской империей.

Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией

Согласитесь, что коньяки «Арарат» уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы с Вами отправимся на Ереванский Коньячный Завод. Экскурсии тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.

Далее мы с Вами окажемся в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаем, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль. Тут также можно сделать памятные фотографии. Ну вот, настало уже время долгожданной дегустации. У нас будет классическая дегустация, и это означает, что мы в Вами будем дегустировать коньяки АрАрАт 3 звезды и Ахтамар 10-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода Вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего Вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Ночь в Ереване.

День 3: Духовная красота и живописная природа Армении

Озеро Севан — Севанаванк — Дилижан — Агарцин

Завтрак в отеле. Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы также поднимемся на вершину полуострова «Ахтамар», осмотрим Севанский монастырь (9 в.). По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания. Говорят, они сбываются.

О происхождении названия «Севан» существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»

Тур в Дилижан — монастырь Агарцин. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км. от Дилижана и в 6 км. от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю. Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.

День 4: Свободный день

В свободный день в Ереване вы сможете прогуляться по улочкам, увлекаясь его живописной архитектурой. Восторженно погрузиться в дух национальных музеев и насладиться ароматами местных кафе, попробовав восхитительные армянские деликатесы.

День 5: Свободный день

Открывая новые горизонты и наслаждаясь красотой этого города, Ваш свободный день в Ереване наполняется яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

День 6: День вылета

Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой.

Важная информация: