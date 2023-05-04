Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении

Попробовать вина знаменитых армянских марок, увидеть древние храмы и погулять по вечернему Еревану

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
За 3 дня вы посетите 5 монастырских комплексов, гармонично вписанных в горные пейзажи. Полюбуетесь заснеженной вершиной Арарата и побываете в живописном ущелье Касах. Прогуляемся по «Аллее букв», где рассмотрим буквы армянского алфавита. А главная цель — известные винодельни с обширными виноградниками. Дегустации вин с потрясающим гастрономическим сопровождением будут радовать вас каждый день.
Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении
Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении
Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении
Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении
Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении
Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении
Удовольствие в бокале: винный уикенд в Армении
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, до 12:00
Завершение: Ереван, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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