Попробовать вина знаменитых армянских марок, увидеть древние храмы и погулять по вечернему Еревану
За 3 дня вы посетите 5 монастырских комплексов, гармонично вписанных в горные пейзажи. Полюбуетесь заснеженной вершиной Арарата и побываете в живописном ущелье Касах. Прогуляемся по «Аллее букв», где рассмотрим буквы армянского алфавита. А главная цель — известные винодельни с обширными виноградниками. Дегустации вин с потрясающим гастрономическим сопровождением будут радовать вас каждый день.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, до 12:00Завершение: Ереван, 17:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Ереване
Мы команда путешественников и любителей вина и национальной гастрономии, посетившие более 70 стран. Мы посещаем страны, славящиеся своими винными и гастрономическими традициями, и создаем маршруты, которые позволяют нашим гостям увидеть и попробовать все самое лучшее. Мы любим делиться своими впечатлениями со своими гостями, друзьями и единомышленниками. Наши экскурсии интересные и насыщенные. У нас надежные и проверенные партнеры, и мы ответственно подходим к организации туров.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
На автобусе
Многодневные туры
3-дневные туры
Перезагрузка
Вечерние
Водные развлечения
Гастрономические
Соборы и храмы
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Винные туры
Похожие туры из Еревана
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
4 мая
13 мая
20 мая
27 мая
6500052 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра
25 апр
26 апр
27 апр
55 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Международный Аэропорт Звартноц
Завтра
25 апр
26 апр
27 апр
50 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании