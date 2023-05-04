Наталья — Организатор в Ереване

Мы команда путешественников и любителей вина и национальной гастрономии, посетившие более 70 стран. Мы посещаем страны, славящиеся своими винными и гастрономическими традициями, и создаем маршруты, которые позволяют нашим гостям увидеть и попробовать все самое лучшее. Мы любим делиться своими впечатлениями со своими гостями, друзьями и единомышленниками. Наши экскурсии интересные и насыщенные. У нас надежные и проверенные партнеры, и мы ответственно подходим к организации туров.