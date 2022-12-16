Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Отправляемся в Армению, чтобы дегустировать вино, учиться говорить тосты и пробовать севанскую форель, толму и женгялов хац.



Узнаем страну глубже, чем предлагают рекламные буклеты: пройдёмся по колоритным рынкам и базарам, заглянем на главную развлекательную улицу Еревана и проведём незабываемый вечер в джаз-клубе.



Насладимся просторами Севана, полюбуемся гордой вершиной Арарата и увидим, как жил средневековый городок Дилижан. Будет вах, как вкусно, и вах, как интересно!