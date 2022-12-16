Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан

Помедитировать на берегу Севана, собрать урожай на виноградниках и потанцевать под армянский джаз

Отправляемся в Армению, чтобы дегустировать вино, учиться говорить тосты и пробовать севанскую форель, толму и женгялов хац.

Узнаем страну глубже, чем предлагают рекламные буклеты: пройдёмся по колоритным рынкам и базарам, заглянем на главную развлекательную улицу Еревана и проведём незабываемый вечер в джаз-клубе.

Насладимся просторами Севана, полюбуемся гордой вершиной Арарата и увидим, как жил средневековый городок Дилижан. Будет вах, как вкусно, и вах, как интересно!
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
В Армению со вкусом и танцами: гастрономическое путешествие в Ереван, Дилижан и к озеру Севан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — от 18 лет.

Армения отменила все ковидные ограничения.

Долететь можно прямым рейсом из России, а в ресторанах и магазинах принимают карты Мир.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 12:00
Завершение: Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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