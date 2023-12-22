Вы можете самостоятельно организовать на сегодня свой досуг или отправиться на одну из групповых экскурсий на выбор (за доплату).

Первый вариант. Монастырь Татев, «Крылья Татева», водопад Шаки, посещение винного завода с дегустацией. Вы посетите юг Армении и одну из самых отдалённых достопримечательностей, для этого необходимо выехать пораньше. По пути к монастырю Татев будет остановка в древнем поселении и у водопада Шаки. По самой длинной реверсивной канатной дороге в мире вы прокатитесь до Татевского монастыря 9-го века. Вокруг него красуются горы и густые леса — вид незабываемый и однозначно стоит того! На обратном пути запланировано посещение винодельни в селе Арени, где и прорастает один из самых известных сортов винограда в мире.

Второй вариант. Монастырь Ахпат, пещерно-крепостной комплекс «Зарни-Парни», крепость Ахтала и монастырь Санаин. Вы отправитесь на весь день в Лорийскую область, меньше посещаемую, но не менее живописную. Посетите места, где в конце 18-го века жили и творили известный народный ашуг Саят-Нова и прославленный ученый и философ Ованес Имастасер. Осмотрите окрестности с высокогорного плато, где расположена крепость Ахтала, и приобщитесь к 10-вековому мастерству зодчих.