Испечь традиционный лаваш, посетить духовный центр всех армян и увидеть монастырь среди красных скал
Идеальный вариант для тех, кто хочет самостоятельно влиять на план своего путешествия или побольше отдохнуть в Ереване.
Желающие смогут посетить не только топовые локации Армении, но и отдалённые и малопосещаемые места, научиться готовить севанскую форель и познакомиться с культурной столицей — Гюмри. Вы узнаете о производстве вина и продегустируете несколько сортов. Возможно внести любые корректировки в программу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участие единого гида на всём маршруте не предполагается. В назначенное место и время вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам остаётся следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования вам привезёт курьер за 4 дня до начала тура. Также они дублируются на электронную почту. На связи будет ваш личный тревел-агент 24/7.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Армению
Гид-водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт в отель. Вы будете жить в центре Еревана и сможете самостоятельно прогуляться до главных достопримечательностей.
Для желающих за доплату возможно организовать экскурсию с дегустацией на Ереванский коньячный завод.
Экскурсия на выбор или день в Ереване
Сегодня вы сможете получше познакомиться с Ереваном либо отправиться на дополнительную групповую экскурсию (за доплату).
Первый вариант. Амберд и Арагац. Вы увидите комплекс из замка 7-го века и церкви 11-века на склоне самой высокой горы в Армении. Полюбуетесь озером на вершине и Араратской долиной. Далее остановитесь у монастыря Сагмосаванк и поучаствуете в мастер-классе по приготовлению армянских сладостей.
Второй вариант. Цахкадзор, Севан и мастер-класс по приготовлению шашлыка из форели. Вы отправитесь в «долину цветов», рассмотрите монастырский комплекс Кечарис, увидите панорамы с канатной дороги. Затем узнаете секреты приготовления севанской форели.
Хор Вирап, Птичья пещера, Нораванк и винодельня
Сегодня вы отправитесь на групповую экскурсию к значимым локациям страны — древнему армянскому монастырю Хор Вирап, монастырскому комплексу Нораванк и в Птичью пещеру.
Вы увидите тот самый вид с фотографий, где на фоне Хор Вирапа красуется библейская гора Арарат. Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой 13 лет держали Григория Просветителя, первого католикоса Армении. Заглянете в пещеру Арени, известную нашедшими в ней артефактами. Среди красных скал в поистине живописном месте перед вами откроется монастырь Нораванк — одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Многие представители благородного семейства Орбелянов были похоронены именно здесь, хотя это было категорически запрещено с 5-го века.
Ближе к вечеру вас ждёт гастрономическое путешествие на винодельне. Вы сможете попробовать вино, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени. Также, желающие отведают блюда традиционной армянской кухни (за доплату).
Ереван и святыни Эчмиадзина
На сегодня запланирована групповая экскурсия по Еревану и в Эчмиадзин (он же Вагаршапат).
Вы познакомитесь с одним из старейших городов мира, который старше Рима, увидите основные достопримечательности столицы и посетите духовный центр всех армян — храм Звартноц. Святыня основана в 7-м веке и охраняется ЮНЕСКО. Рассмотрите одну из самых древних церквей мира — святой Рипсиме. И ещё одна важная локация на сегодня — Эчмиадзинский монастырь, построенный в 4 веке н. э.
Экскурсия на выбор
Свободный день или групповая экскурсия на выбор (за доплату).
Первый вариант. Озеро Севан, курорт Дилижан, монастыри Агарцин и Гошаванк. Вы увидите самое крупное озеро в Армении, занимающее 4% всей территории республики. 28 больших и малых рек впадают в Севан, но вытекает только одна — река Раздан. Чтобы полюбоваться панорамой бескрайних водных просторов в окружении гор, вы подниметесь к монастырю Севанаванк. Примерно в получасе от озера находится уютный Дилижан — курортный город, славящийся природой, лечебницами и архитектурными памятниками. Вы посетите 2 монастыря: Агарцин и Гошаванк.
Второй вариант. Гюмри и монастырь Аричаванк. Перед вами откроется культурная столица Армении, где национальные традиции уходят корнями в глубокую древность. Вы увидите исторические памятники, Чёрную крепость и узнаете непростую историю города. А в монастыре Аричаванк рассмотрите изысканные барельефы.
Гарни, Гегард, Арарат в арке и армянский лаваш
Без этих трёх локаций невозможно представить поездку в Армению. Сегодня вы отправитесь на групповую экскурсию к Гарни и Гегарду, познакомитесь с языческой историей государства, узнаете о распространении в стране христианства и полюбуетесь живой картиной — Араратом, обрамлённым аркой Чаренца.
Недалеко от Гарни находится уютный ресторан с восхитительным видом на горы и храм. Здесь вы научитесь печь армянский лаваш, продегустируете свежеиспечённый результат и отдохнёте.
Свободный день или экскурсия на выбор
Вы можете самостоятельно организовать на сегодня свой досуг или отправиться на одну из групповых экскурсий на выбор (за доплату).
Первый вариант. Монастырь Татев, «Крылья Татева», водопад Шаки, посещение винного завода с дегустацией. Вы посетите юг Армении и одну из самых отдалённых достопримечательностей, для этого необходимо выехать пораньше. По пути к монастырю Татев будет остановка в древнем поселении и у водопада Шаки. По самой длинной реверсивной канатной дороге в мире вы прокатитесь до Татевского монастыря 9-го века. Вокруг него красуются горы и густые леса — вид незабываемый и однозначно стоит того! На обратном пути запланировано посещение винодельни в селе Арени, где и прорастает один из самых известных сортов винограда в мире.
Второй вариант. Монастырь Ахпат, пещерно-крепостной комплекс «Зарни-Парни», крепость Ахтала и монастырь Санаин. Вы отправитесь на весь день в Лорийскую область, меньше посещаемую, но не менее живописную. Посетите места, где в конце 18-го века жили и творили известный народный ашуг Саят-Нова и прославленный ученый и философ Ованес Имастасер. Осмотрите окрестности с высокогорного плато, где расположена крепость Ахтала, и приобщитесь к 10-вековому мастерству зодчих.
Отъезд
После завтрака за вами заедет водитель и проводит в аэропорт Еревана.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, время по договорённостиЗавершение: Аэропорт Еревана, в первую половину дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.