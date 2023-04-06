Смешанная: автобусная и пешеходная.
Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.
В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.
В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Что вас ожидает:
- Монастырь Сагмосаванк
- Памятник Армянскому Алфавиту
- Крепость Амберд
- Церковь Св. Геворга
- Мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида Входные билеты Wi-Fi в транспорте Вода в бутылках Местные сладости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 10:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Ереване
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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