Величественный Амберд

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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Величественный Амберд
Величественный Амберд
Величественный Амберд
Величественный Амберд

Что вас ожидает:

  • Монастырь Сагмосаванк
  • Памятник Армянскому Алфавиту
  • Крепость Амберд
  • Церковь Св. Геворга
  • Мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида Входные билеты Wi-Fi в транспорте Вода в бутылках Местные сладости
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
На весь день
История и культура

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