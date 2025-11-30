Утро начнётся с тура и дегустации на винном заводе In Areni, после чего вы отведаете настоящий армянский обед. Затем вас ждут полёт по самой длинной канатной дороге мира «Крылья Татева» и знакомство с монастырём Татев, бывшим центром духовной и научной жизни. Финал дня — таинственные пещеры Хндзореска и захватывающий качающийся мост над глубокой пропастью.
Описание экскурсии
Винный завод HIn Areni (тур и дегустация) Погружение в мир армянского виноделия. Здесь вы увидите, как рождаются знаменитые вина из автохтонного винограда арени, попробуете красные и белые сорта с богатым ароматом и узнаете секреты старинных технологий, которым более шести тысяч лет. Остановка на обед Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов. Монастырь Татев Древний монастырь IX века, возвышающийся на отвесной скале над каньоном реки Воротан. Когда-то он был крупнейшим духовным и научным центром, а сегодня — место силы, тишины и величественных панорам. Канатная дорога «Крылья Татева» Самая длинная в мире пассажирская канатка (5,7 км) проходит над ущельем глубиной более 300 м. Полёт в прозрачной кабине даёт чувство свободы и открывает сказочные виды на горные хребты и реку. Пещеры Хндзореска Целый подземный город, где люди жили до середины XX века. Лабиринты пещер, скрытые проходы и природные арки переносят в мир древних легенд и жизни внутри скал. Качающийся мост Подвесной мост длиной почти 160 метров соединяет два ущелья Хндзореска. Прогулка по нему дарит лёгкое волнение и впечатляющий вид на пещеры, скалы и зелёные долины. Важная информация:
Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР.
По воскресеньям в 08:00.
Что включено
- Профессиональный экскурсовод: английский и русский языки
- Бутилированная вода и булочки
- Wi-Fi в транспорте
- Дегустация вина
- Машины с кондиционером
- Входные билеты
- Страхование транспортных средств и пассажиров
Что не входит в цену
- Обед по желанию (3900-4900 AMD на человека)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договоренности (Ереван)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 08:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
