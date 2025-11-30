Винный завод HIn Areni (тур и дегустация) Погружение в мир армянского виноделия. Здесь вы увидите, как рождаются знаменитые вина из автохтонного винограда арени, попробуете красные и белые сорта с богатым ароматом и узнаете секреты старинных технологий, которым более шести тысяч лет. Остановка на обед Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов. Монастырь Татев Древний монастырь IX века, возвышающийся на отвесной скале над каньоном реки Воротан. Когда-то он был крупнейшим духовным и научным центром, а сегодня — место силы, тишины и величественных панорам. Канатная дорога «Крылья Татева» Самая длинная в мире пассажирская канатка (5,7 км) проходит над ущельем глубиной более 300 м. Полёт в прозрачной кабине даёт чувство свободы и открывает сказочные виды на горные хребты и реку. Пещеры Хндзореска Целый подземный город, где люди жили до середины XX века. Лабиринты пещер, скрытые проходы и природные арки переносят в мир древних легенд и жизни внутри скал. Качающийся мост Подвесной мост длиной почти 160 метров соединяет два ущелья Хндзореска. Прогулка по нему дарит лёгкое волнение и впечатляющий вид на пещеры, скалы и зелёные долины. Важная информация:

Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР.