Елена — ваша команда гидов в Ереване

Провели 53 экскурсии для 73 туристов

Привет! Я Лена, и мне можно задавать любые вопросы о вине. Уже более 10 лет я — автор-организатор гастрономических туров и винный гид с дипломом британской школы винного бизнеса. Мне посчастливилось объехать 80 городов мира, отведать кухню разных стран и бесповоротно влюбиться в виноделие. Надеюсь, такой же трепетной любовью получится зажечь и вас. Экскурсии провожу я или кто-то из нашей замечательной команды. Это необычные гиды. Все они имеют специальное образование в области винной индустрии. Мы родились там, где вино — не просто культура, а соль земли. А наши экскурсии — это истории об интересных людях, их жизни и невероятно трудном, но увлекательном занятии.

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