Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски

Отдохнуть на берегу Севана с чашечкой кофе, побывать на сыроварне и узнать секрет армянского вина

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Отправляемся в путешествие для самых взыскательных гурманов — будем пробовать Армению на вкус в модном гастробаре, на террасе виноделен и под тенью деревьев. В меню: вина из премиальных линеек и ароматный кофе, блюда национальной кухни и изысканные сыры. Не забудем и про духовную пищу.

Вы увидите пронзительную синеву гордого Севана, полюбуетесь храмом 13 века в окружении почти марсианских пейзажей, увидите бесконечные ряды виноградников и побудете наедине с природой в Касаханском ущелье.
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Винное настроение Армении: 3 дегустации и гастрономические изыски
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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