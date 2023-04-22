Отдохнуть на берегу Севана с чашечкой кофе, побывать на сыроварне и узнать секрет армянского вина
Отправляемся в путешествие для самых взыскательных гурманов — будем пробовать Армению на вкус в модном гастробаре, на террасе виноделен и под тенью деревьев. В меню: вина из премиальных линеек и ароматный кофе, блюда национальной кухни и изысканные сыры. Не забудем и про духовную пищу.
Вы увидите пронзительную синеву гордого Севана, полюбуетесь храмом 13 века в окружении почти марсианских пейзажей, увидите бесконечные ряды виноградников и побудете наедине с природой в Касаханском ущелье.
Вы увидите пронзительную синеву гордого Севана, полюбуетесь храмом 13 века в окружении почти марсианских пейзажей, увидите бесконечные ряды виноградников и побудете наедине с природой в Касаханском ущелье.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Еревана
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Ереване
Провели 53 экскурсии для 73 туристов
Привет! Я Лена, и мне можно задавать любые вопросы о вине. Уже более 10 лет я — автор-организатор гастрономических туров и винный гид с дипломом британской школы винного бизнеса. Мне посчастливилось объехать 80 городов мира, отведать кухню разных стран и бесповоротно влюбиться в виноделие. Надеюсь, такой же трепетной любовью получится зажечь и вас. Экскурсии провожу я или кто-то из нашей замечательной команды. Это необычные гиды. Все они имеют специальное образование в области винной индустрии. Мы родились там, где вино — не просто культура, а соль земли. А наши экскурсии — это истории об интересных людях, их жизни и невероятно трудном, но увлекательном занятии.
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