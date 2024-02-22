VIP-тур по Армении для владельцев бизнесов с СЕО, фотографом и историком
Индивидуальный тур в Ереване

Насладиться туром в компании единомышленников, получить разбор бизнеса и завести полезные связи

Приглашаем предпринимателей и владельцев бизнесов в самое необычное путешествие по Армении, в котором найдётся место вину, экскурсиям, вкуснейшей национальной кухне и… работе! С нами в тур отправится СЕО Ирина, известный блогер, опытный психолог, бизнесмен — Надежда, которая устроит разбор бизнеса: вы сможете обсудить своё дело с другими участниками, получить ценные советы и экспертный взгляд на развитие со стороны.

Конечно не оставим вас без активностей и развлечений! Побываем на домашней винодельне, пройдёмся по блошиному рынку, пройдёмся по залам монастыря, высеченного в скале, и увидим Арарат и Севан.
VIP-тур по Армении для владельцев бизнесов с СЕО, фотографом и историком
VIP-тур по Армении для владельцев бизнесов с СЕО, фотографом и историком
VIP-тур по Армении для владельцев бизнесов с СЕО, фотографом и историком
Ближайшие даты:
22
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет109 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Как происходит оплата: вы вносите 39 000 руб. при заключении договора, остальную часть оплачиваете за 3 дня до тура. Также вы можете всю сумму при заключении договора бронирования, если вам так удобнее.

Мы напишем вам рейсы, которые предпочтительнее по времени и которыми летят другие участники. Если нужно, подберём другой и отправим вам ссылку на оплату.

На данный момент наши туры рассчитаны под определенные рейсы с минимальной стоимостью.

Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.

Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.

Посещение Армении возможно по внутреннему паспорту РФ. Виза не нужна, ПЦР-тесты и вакцинация отменены.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Еревану и приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в отель. После заселения отправимся знакомиться со старинным городом. Только представьте: Ереван старше Рима на 28 лет!

Будем бродить по атмосферным улочкам, преодолеем 572 ступеньки и поднимемся на вершину «Каскада», чтобы полюбоваться городом с высоты.

На ужин заглянем в роскошный ресторан, где вы сможете попробовать национальную кухню и продегустировать гранатовое вино.

Экскурсия по Еревану и приветственный ужинЭкскурсия по Еревану и приветственный ужинЭкскурсия по Еревану и приветственный ужинЭкскурсия по Еревану и приветственный ужинЭкскурсия по Еревану и приветственный ужин
2 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан

Утром отправимся за пределы Еревана. Обязательно сделаем памятные фотографии у арки Чаренца — Арарат с этой точки получается будто с открытки!

Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного прямо в скале. Будем бродить по тёмным каменным залам и любоваться редкой игрой света на стенах святыни.

Затем посетим необычную достопримечательность, будто перенесённую сюда прямиком из Афин. Вы увидите единственный в стране языческий храм Гарни 1 века с колоннами и портиком.

На обед насладимся блюдами в рыбном ресторане и поедем на озеро Севан. Поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся бескрайними просторами озера.

Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан
3 день

Монастырь Хор Вирап и монастырь Нораванк

Держим курс на юг. Сегодня побываем в монастыре Хор Вирап, у самого подножия Арарата. Отсюда кадры с вершиной получаются очень эффектные.

Заедем на домашнюю винодельню, где обед для нас накроют прямо в погребе. Будем наслаждаться ароматным шашлыком из тандыра и другими местными блюдами.

Дальше наш путь будет лежать через ущелье Амагу с необычными красными скалами — вид завораживает. Дорога приведёт нас к монастырю Нораванк, будто из этих же скал и выросшему. Полюбуемся старинной святыней 13 века и пофотографируемся на фоне красных гор.

Монастырь Хор Вирап и монастырь НораванкМонастырь Хор Вирап и монастырь НораванкМонастырь Хор Вирап и монастырь НораванкМонастырь Хор Вирап и монастырь Нораванк
4 день

Шопинг на рынках Еревана и отъезд

После завтрака пойдём на городской рынок за вкуснейшими сухофруктами, сырами и местными сладостями, а за сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж», где, кажется, можно купить абсолютно всё, а ещё потренироваться в искусстве торговаться.

Затем у вас будет свободное время. По желанию вы сможете посетить коньячный завод «Арарат» или винодельню.

Отвезём вас в аэропорт Еревана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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