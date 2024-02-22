Насладиться туром в компании единомышленников, получить разбор бизнеса и завести полезные связи
Конечно не оставим вас без активностей и развлечений! Побываем на домашней винодельне, пройдёмся по блошиному рынку, пройдёмся по залам монастыря, высеченного в скале, и увидим Арарат и Севан.
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|109 000 ₽
Описание
Организационные детали
Как происходит оплата: вы вносите 39 000 руб. при заключении договора, остальную часть оплачиваете за 3 дня до тура. Также вы можете всю сумму при заключении договора бронирования, если вам так удобнее.
Мы напишем вам рейсы, которые предпочтительнее по времени и которыми летят другие участники. Если нужно, подберём другой и отправим вам ссылку на оплату.
На данный момент наши туры рассчитаны под определенные рейсы с минимальной стоимостью.
Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.
Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.
Посещение Армении возможно по внутреннему паспорту РФ. Виза не нужна, ПЦР-тесты и вакцинация отменены.
Программа тура по дням
Экскурсия по Еревану и приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в отель. После заселения отправимся знакомиться со старинным городом. Только представьте: Ереван старше Рима на 28 лет!
Будем бродить по атмосферным улочкам, преодолеем 572 ступеньки и поднимемся на вершину «Каскада», чтобы полюбоваться городом с высоты.
На ужин заглянем в роскошный ресторан, где вы сможете попробовать национальную кухню и продегустировать гранатовое вино.
Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан
Утром отправимся за пределы Еревана. Обязательно сделаем памятные фотографии у арки Чаренца — Арарат с этой точки получается будто с открытки!
Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного прямо в скале. Будем бродить по тёмным каменным залам и любоваться редкой игрой света на стенах святыни.
Затем посетим необычную достопримечательность, будто перенесённую сюда прямиком из Афин. Вы увидите единственный в стране языческий храм Гарни 1 века с колоннами и портиком.
На обед насладимся блюдами в рыбном ресторане и поедем на озеро Севан. Поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся бескрайними просторами озера.
Монастырь Хор Вирап и монастырь Нораванк
Держим курс на юг. Сегодня побываем в монастыре Хор Вирап, у самого подножия Арарата. Отсюда кадры с вершиной получаются очень эффектные.
Заедем на домашнюю винодельню, где обед для нас накроют прямо в погребе. Будем наслаждаться ароматным шашлыком из тандыра и другими местными блюдами.
Дальше наш путь будет лежать через ущелье Амагу с необычными красными скалами — вид завораживает. Дорога приведёт нас к монастырю Нораванк, будто из этих же скал и выросшему. Полюбуемся старинной святыней 13 века и пофотографируемся на фоне красных гор.
Шопинг на рынках Еревана и отъезд
После завтрака пойдём на городской рынок за вкуснейшими сухофруктами, сырами и местными сладостями, а за сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж», где, кажется, можно купить абсолютно всё, а ещё потренироваться в искусстве торговаться.
Затем у вас будет свободное время. По желанию вы сможете посетить коньячный завод «Арарат» или винодельню.
Отвезём вас в аэропорт Еревана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, время прибытия ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Еревана, время ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.