Приглашаем предпринимателей и владельцев бизнесов в самое необычное путешествие по Армении, в котором найдётся место вину, экскурсиям, вкуснейшей национальной кухне и… работе! С нами в тур отправится СЕО Ирина, известный блогер, опытный психолог, бизнесмен — Надежда, которая устроит разбор бизнеса: вы сможете обсудить своё дело с другими участниками, получить ценные советы и экспертный взгляд на развитие со стороны. Конечно не оставим вас без активностей и развлечений! Побываем на домашней винодельне, пройдёмся по блошиному рынку, пройдёмся по залам монастыря, высеченного в скале, и увидим Арарат и Севан.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за всё до 18 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Как происходит оплата: вы вносите 39 000 руб. при заключении договора, остальную часть оплачиваете за 3 дня до тура. Также вы можете всю сумму при заключении договора бронирования, если вам так удобнее.

Мы напишем вам рейсы, которые предпочтительнее по времени и которыми летят другие участники. Если нужно, подберём другой и отправим вам ссылку на оплату.

На данный момент наши туры рассчитаны под определенные рейсы с минимальной стоимостью.

Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.

Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.

Посещение Армении возможно по внутреннему паспорту РФ. Виза не нужна, ПЦР-тесты и вакцинация отменены.