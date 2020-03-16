12 отзывов оставили туристы

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Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у гостиницы в Ереване
  • Заказать экскурсию

От 130 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Tigran
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Tigran – Гид в Ереване
Я покажу вам храм Бога солнца — единственного языческого монастыря в Армении, проведу к храму Гегарду, высеченному в пещере, и открою для вас «жемчужину Армении» — живописное озеро Кавказа.

За 8 часов под аккомпанемент истории 📖 вы увидите одни из самых впечатляющих достопримечательностей моей страны.
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Что вас ожидает

Античный Гарни
Почему храм был посвящён языческому богу солнца? Из-за чего он был разрушен в средние века? Вы узнаете прошлое монастыря, подниметесь на вершину полуострова Севан, где открывается вид на исполинские горные хребты, и вдохнёте чистого воздуха гор Армении.

Гегардаванк в ущелье реки
Монастырь, берущий начало в пещере. Монастырь, построенный в 4 веке. Монастырь, спасший сотни армян. Всё это о пещерном Гегарде, или Гегардаванке. Вы рассмотрите храм, узнаете, где хранился наконечник копья, которым пронзили Христа, и оцените монументальность античного армянского зодчества.

«Гегамское море» и Средневековый Севанаванк
Озеро Севан, или «Жемчужина Армении» — крупнейшее пресноводное озеро Кавказа на высоте около 1900 метров. Вы прогуляетесь вдоль озера, восхититесь водой цвета неба и зайдёте в храм Севанаванк, который расположился на берегу. Монастырь поразит своей коллекцией хачкаров и замысловатой вязью узоров на них, которые диссонируют с аскетичностью Севанаванка.

Организационные детали

Я заберу вас из центра Еревана. Возможен трансфер от/до отеля (оговаривается дополнительно)

Дополнительные расходы

  • Билеты в храм Гарни (3 €/чел.)
  • По желанию я организую обед (8 – 15€/чел.)
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у гостиницы в Ереване.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tigran
Tigran
Я Тигран, гид с многолетним опытом. По профессии географ, человек, влюбленный в Армению. Приглашаю вас в увлекательные туры по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Организую также обучающие фото-туры, научу не только видеть, но еще и передавать увиденное через прекрасные фотографии.
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12 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
Экскурсия интересная. Очень понравился гид: без труда ответил на любые вопросы, очень доброжелательный, интересный человек и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
9 марта 2020
Отличная экскурсия!Мы увидели потрясающей красоты места, узнали много интересного. Гид Тигран- просто кладезь знаний, большой профессионал!Он смог легко и спокойно рассказать обо всех достопримечательностях, их истории, показал интересные детали. Тигран преподнес не только сухие факты, но простым человеческим языком сделал экскурсию увлекательной, заинтересовал историей Армении. Однозначно рекомендуем.
17 февраля 2020
Очень красивые места, природа, просторы этой чудесной страны. Спасибо!
7 января 2020
Все понравилось, жаль не увидели Арарат
3 января 2020
Я почувствовал, что человек рассказывает сердцем. С пониманием отнёсся, к постоянным закидонам моей благоверной и отработал каждый рубль. Спасибо и обязательно вернусь. Только с другой женщиной 😀
9 декабря 2019
Огромное спасибо Тиграну за экскурсию! Индивидуальная экскурсия позволила посмотреть все в довольно свободном темпе, без лишней суеты и шума. В этом плане, правда, помогло еще то, что мы приехали не в туристический сезон. Не пожалели, что решили ехать с гидом — без исторического и культурного контекста впечатлений было бы в разы меньше. Тигран очень интересно, с душой и без приукрашиваний рассказывал и отвечал на вопросы. Осталось ощущение, будто прочитал книгу, а не просто посмотрел картинки. Конкретно этот вариант экскурсии показался оптимальным по времени — получилось посмотреть довольно много и при этом еще быть в состоянии воспринимать информацию. В целом, очень рекомендую!
7 ноября 2019
Отдыхали в Армении в составе 5 человек. Все превосходно! Путешествовали на комфортабельном автомобиле с гидом Тиграном. Очень интересная, насыщенная экскурсия. Помимо рассказа о данных достопримечательностях в ходе поездки получили много информации о жизни в Армении. Восхищены красотой озера Севан. Кроме того приятно удивлены вкусным обедом в ресторане на озере. Экскурсия проходила спокойно, никто никого не подгонял. Достаточно было времени для ознакомления со всеми достопримечательностями, а также для покупок сувениров и сладостей. Поездкой остались довольны! Спасибо, Тиграну!
18 октября 2019
Повезло с погодой, повезло с гидом. Тигран очень воспитанный, начитанный и приятный человек. Ответил на все наши многочисленные вопросы. Был очень внимателен к нам и нашим просьбам. Огромное спасибо.
Аня
8 октября 2019
Тигран, большое спасибо! Отличная экскурсия, все очень красиво, интересно, доходчиво и в спокойном режиме. Отдельное спасибо за замечательный ужин неподалёку от озера Севан.
16 сентября 2019
Хорошая экскурсия от знатока своей страны, очень рекомендую
Ещё 2 отзыва

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