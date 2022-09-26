Начало: Ереван, 8:30. Если вы остановились в гостинице в Ереване, заберём вас из неё, в другом случае - место встречи по договорённости

Завершение: Ереван, 19:30. Если вы остаётесь в Ереване, довезём вас до вашей гостиницы