Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении

Исследовать постройки в скалах, пройти по мосту над ущельем и полетать на «Крыльях Татева»

За два дня путешествия вы побываете в древнейших пещерных городах Арени и Хндзореске и попробуете представить, как жилось в их каменных стенах. Заглянем в музей, где воссоздан быт прежних постояльцев «скальных квартир».

Вместе с учёными поломаем голову над загадкой, зачем был построен мегалитический комплекс на горном плато.

Полюбуемся святынями Хор Вирап и Татев, прокатимся по канатной дороге и пощекочем нервы на подвесном мосту. Не обойдётся, конечно же, и без дегустации вин и знакомства с аппетитными блюдами местной кухни.
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Ближайшие даты:
4
окт
8
окт
11
окт
15
окт
18
окт
25
окт
29
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 8:30. Если вы остановились в гостинице в Ереване, заберём вас из неё, в другом случае - место встречи по договорённости
Завершение: Ереван, 19:30. Если вы остаётесь в Ереване, довезём вас до вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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