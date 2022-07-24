Все грани Армении: вкусы, природа и история

Рассмотреть древности, совершить поход в горы, погрузиться в культуру и отведать традиционную кухню

Попасть в другое измерение, где прошлое соседствует с современностью, и насладиться видами, архитектурой, вином и едой вы сможете в нашем путешествии по колоритной стране. Мы побываем в домах местных семей и уникальной общины, вы научитесь готовить армянский лаваш и гату.

Посетим знаменитые храмы и монастыри, совершим горный треккинг, погуляем по Еревану и заглянем на коньячные заводы, винодельни и сыроварни. Эта поездка станет душевным событием в вашей жизни.
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Ближайшие даты:
16
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет. Участники до 18 лет не могут участвовать в дегустациях вин и коньяков.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Однако обращаем ваше внимание, что планируются достаточно длительные переезды на микроавтобусе и перепады высоты, в том числе часть пути пройдёт по горным серпантинам, поэтому просим реально оценить свои силы людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией, также тех, кого сильно укачивает в транспорте.
Передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. Состояние дорог в Армении прекрасное.
Возможны изменения маршрута из-за погодных условий или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.
С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 100 драм = 15 рублей. На маршруте потребуются преимущественно наличные деньги.
Наиболее удобный вариант добраться до Еревана из Москвы — авиарейс компании RedWings с вылетом в 07:00 и прибытием в 11:45.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Еревана в 12:30 (точное место встречи будет сообщено дополнительно)
Завершение: Ереван, 15:00. Обратный трансфер в аэропорт не входит в стоимость, участники добираются самостоятельно на такси. Время в пути до аэропорта - около 30 минут, нужно учитывать вероятность пробок на дорогах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🚗На машине🌃Ночные🏆Активный отдых🧳Многодневные туры7-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры🍤Гастрономические🥾Треккинг и походы👣Многодневные походы

Похожие туры в Ереване

Природа и древности Армении
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Гарик
Гарик
4.8
4 отзыва
Природа и древности Армении
Ущелья, где хочется стать птицей. Монастыри, где хочется стать монахом
Завтра
25 июля
26 июля
27 июля
174 за всё до 6 чел.
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Saas
Saas
Нет отзывов
Армения в контрастных цветах: степной Севан vs цветущий Дилижан
Мы покажем вам, что Армения имеет не только богатую историю и культуру, но и чудесную природу
В фойе гостиницы
от $330 за 1 человека
В горы Армении - на снегоступах
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Antuan
Antuan
Нет отзывов
В горы Армении - на снегоступах
Совершить восхождение на заснеженную вершину, услышать о местной природе и узнать об истории страны
у музея Матенадаран
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля
125 за всё до 4 чел.
Три эпохи истории Армении
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Тигран
Тигран
5
22 отзыва
Три эпохи истории Армении
Погрузиться в колорит Еревана, навестить древние святыни Гарни и Гегард и испечь традиционный лаваш
Любая локация в пределах Еревана
26 июля
27 июля
31 июля
2 авг
от 180 за всё до 5 чел.
Открыть красоту природы Армении
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Гагик
Гагик
5
60 отзывов
Открыть красоту природы Армении
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
25 июля
26 июля
27 июля
28 июля
60 за 1 человека
Три незабываемых дня в Армении
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Зара
Зара
Нет отзывов
Три незабываемых дня в Армении
Отправляйтесь на три незабываемых дня в Армению
Ваш отель
Завтра
29 июля
30 июля
31 июля
$290 за 1 человека
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.9
38 отзывов
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Погрузиться в историю Армении и понять, как протекала жизнь в ее древних священных местах
25 июля
26 июля
27 июля
28 июля
205 за всё до 4 чел.
Армения от А до Я
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Гаянэ
Гаянэ
5
8 отзывов
Армения от А до Я
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Мы с водителем заберем вас из отеля
25 июля
26 июля
29 июля
30 июля
125 за всё до 6 чел.
Треккинг в Армении. Комфорт-тур с гостиницей
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Армении. Комфорт-тур с гостиницей
Армения - удивительная страна, посещая которую будто бы перемещаешься во времени
г. Ереван (аэропорт Звартнотц) в 11:00
$508 за 1 человека
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Welcome
Welcome
Нет отзывов
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны
Аэропорт Звартноц
$690 за 1 человека
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Зара
Зара
Нет отзывов
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
29 июля
5 авг
12 авг
19 авг
288 за 1 человека
История в бокале, или винная карта Армении
5.5 часов
🚗 На машине
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ашот
Ашот
5
1 отзыв
История в бокале, или винная карта Армении
Открыть истоки виноделия через все свои чувства на групповой экскурсии
Площадь Республики, у входа в отель Марриотт
Завтра
26 июля
27 июля
28 июля
60 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🧭
ТАМ