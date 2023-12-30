Встретим вас в Ереване и отвезём в отель, после небольшого отдыха отправимся на прогулку по старинному городу. Только представьте: Ереван на 28 лет старше Рима!

Пройдёмся по улочкам, узнаем историю столицы и его великих жителей. Преодолеем 572 ступени, чтобы забраться на вершину комплекса Каскад и полюбоваться Ереваном с высоты.

Вечером по желанию поужинаем в ресторане армянской кухни.