Насладиться винами, полюбоваться Араратом и Севаном и увидеть частичку Древней Греции
Предлагаем провести 31 декабря так: побывать у высеченного прямо в скале монастыря, перенестись ненадолго в Древнюю Грецию и полюбоваться языческим храмом с колоннами, увидеть Симфонию камней. Самую волшебную ночь в году встретим в одном из лучших ресторанов Еревана. Стол будет ломиться от национальных блюд, а вино и тосты — литься рекой.
Обязательно побываем на берегу Севана, пообедаем на домашней винодельне, заглянем на знаменитый блошиный рынок и попробуем шашлык из тандыра.
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Описание
Организационные детали
Тур состоится, независимо от количества участников.
Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.
Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и прогулка по Еревану
Встретим вас в Ереване и отвезём в отель, после небольшого отдыха отправимся на прогулку по старинному городу. Только представьте: Ереван на 28 лет старше Рима!
Пройдёмся по улочкам, узнаем историю столицы и его великих жителей. Преодолеем 572 ступени, чтобы забраться на вершину комплекса Каскад и полюбоваться Ереваном с высоты.
Вечером по желанию поужинаем в ресторане армянской кухни.
Монастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового года
Утром поедем к монастырю Гегард 4 века, высеченному прямо в скале. Полюбуемся искусной резьбой по камню, сделаем фотографии и обязательно проверим, так ли хороша здесь акустика, как рассказывают местные.
Посетим языческий храм Гарни 1 века. Покажется, будто мы вдруг перенеслись из Армении в Древнюю Грецию. Рядом находится природное чудо — Симфония камней. Базальтовые скалы здесь напоминают трубы высотой 100 метров — почти каменный орган.
Вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года. Самая волшебная ночь начинается! Праздновать будет в одном из лучших ресторанов за большим столом, ломящимся от национальных блюд и вина.
Монастырь Хор Вирап и комплекс Нораванк
Сегодня отправимся к монастырю Хор Вирап, что расположен у горы Арарат. Если нам повезёт с погодой, то вы увидите главную вершину Армении во всей красе.
Продолжаем знакомиться с местными святынями. На очереди — монастырский комплекс Нораванк. Чтобы добраться сюда, мы преодолеем ущелье Амагу с живописными красными скалами.
Пообедаем в домашней винодельне в деревушке Арени. Вас ждут вкуснейший шашлык из тандыра и другие блюда национальной кухни. Затем вернёмся в Ереван.
Озеро Севан, монастырь Севанаванк и дегустация вина
Побывать в Армении и не увидеть Севан — невозможно! Срочно исправляем недоразумение. Доберёмся до самого большого на Кавказе озера, полюбуемся его бескрайними просторами и увидим монастырь Севанаванк, чей гордый облик смотрится особенно впечатляюще на фоне лазурных вод.
Вечером будем дегустировать армянские вина и наслаждаться ужином.
Шопинг на блошином рынке и отъезд
Утром заглянем на рынок, чтобы закупиться сырами, сладостями и сухофруктами. За сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж». Чего здесь только нет! Вы сможете купить в подарок невероятные ковры, посуду, изделия из дерева и глины, украшения…
Затем отвезём вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 16:00Завершение: Аэропорт Еревана, доставим вас к вашим рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.