Согласитесь, что коньяки АрАрАт уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей 📖, мы Вам предлагаем "БИЛЕТ 🎫 БЕЗ ОЧЕРЕДИ" на Ереванский Коньячный Завод.

Экскурсии 🧭 тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии 📸 основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.

Далее Вы окажитесь в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаете, что такое “доля ангелов”, президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль.

Тут также можно сделать памятные фотографии 📸 с бочками знаменитостей.

К концу тура у Вас будет возможность пройти либо классическую дегустацию, и это означает, что мы с Вами будем дегустировать коньяки АрАрАт 3 звезды и Ахтамар 10-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода Вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего Вы, несомненно, влюбитесь ❤️ в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь!