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Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт

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JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт
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Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт

Что вы увидите

  • Ереванский коньячный завод
  • Музей коньяков АрАрАт
  • Бочки президентов разных стран
  • Первые марочные коньяки 1902 года
  • Шустовские бочки
Согласитесь, что коньяки АрАрАт уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей 📖, мы Вам предлагаем "БИЛЕТ 🎫 БЕЗ ОЧЕРЕДИ" на Ереванский Коньячный Завод.
Экскурсии 🧭 тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии 📸 основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.
Далее Вы окажитесь в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаете, что такое “доля ангелов”, президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль.
Тут также можно сделать памятные фотографии 📸 с бочками знаменитостей.
К концу тура у Вас будет возможность пройти либо классическую дегустацию, и это означает, что мы с Вами будем дегустировать коньяки АрАрАт 3 звезды и Ахтамар 10-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода Вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего Вы, несомненно, влюбитесь ❤️ в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь!
Что входит
  • Для билетов без траспортного обслуживания:
  • Тур по Ереванскому коньячному заводу
  • Дегустация коньяков АрАрАт
  • Для билетов без траспортного обслуживания:
  • Тур по Ереванскому коньячному заводу
  • Дегустация коньяков АрАрАт
  • Транспортное обслуживание от отеля Ширак и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Место завершения
🏁 Ереванский коньячный завод для билетов без траспортного обслуживания или Отель Ширак, ул. Хоренаци 13 для билетов с транспортным обслуживанием
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт

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