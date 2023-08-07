Индивидуальная экскурсия из Еревана: активный отдых в ущелье Аштарак с шашлыками
Предлагаем вам поехать и увидеть два удивительных монастыря — Сагмосаванк и Оганаванк, а также захватывающее ущелье Аштарак со зоной отдыха Аревик.
Там вы сможете насладиться традиционным армянским отдыхом с шашлыками и вкусным алкоголем, а также посетить аквапарк с двумя бассейнами!
Там вы сможете насладиться традиционным армянским отдыхом с шашлыками и вкусным алкоголем, а также посетить аквапарк с двумя бассейнами!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Церковь Сагмосаванк
- Церковь Оганаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Привет, друзья! Сегодня мы хотим показать вам, как нас весело проводят летом в Армении!
Наши приключения начнутся с поездки к монастырям Сагмосаванк и Оганаванк. Эти удивительные монастырские сооружения возвышаются над крутым ущельем, и это действительно стоит увидеть!
Затем мы отправимся в захватывающее ущелье Аштарак, где расположена прекрасная рекреационная зона Аревик. Здесь мы насладимся традиционным армянским отдыхом с вкусными шашлыками, алкоголем и океаном эмоций!
И не забудьте про аквапарк в этой зоне отдыха, где вас ждут два бассейна! Это место просто идеально для того, чтобы ощутить свежий ветерок и попрыгать в воду под летнее солнце!
Не пропустите наши незабываемые приключения! Присоединяйтесь к нам и насладитесь летом в Армении на полную катушку!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Обед и ужин
- Напитки (чай, кофе, вода)
- Алкоголь
- Бассейн и аквапарк
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2Завершение: Ереван, ул. Арама, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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