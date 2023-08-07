Что вас ожидает:

Привет, друзья! Сегодня мы хотим показать вам, как нас весело проводят летом в Армении!

Наши приключения начнутся с поездки к монастырям Сагмосаванк и Оганаванк. Эти удивительные монастырские сооружения возвышаются над крутым ущельем, и это действительно стоит увидеть!

Затем мы отправимся в захватывающее ущелье Аштарак, где расположена прекрасная рекреационная зона Аревик. Здесь мы насладимся традиционным армянским отдыхом с вкусными шашлыками, алкоголем и океаном эмоций!

И не забудьте про аквапарк в этой зоне отдыха, где вас ждут два бассейна! Это место просто идеально для того, чтобы ощутить свежий ветерок и попрыгать в воду под летнее солнце!

Не пропустите наши незабываемые приключения! Присоединяйтесь к нам и насладитесь летом в Армении на полную катушку!