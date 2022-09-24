Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно

Взлететь на «Крыльях Татева», побывать на крупнейшем фестивале вина и оказаться в пещерном городе

Экскурсии по историческим местам, дегустации или развлечения? Зачем выбирать — мы возьмём от путешествия всё! Попробуем разные сорта вина, освежимся родниковой водой из монастыря Татев и исполним гастрономические мечты, чтобы узнать, какова Армения на вкус.

Устроим путешествие по ереванским барам и от души натанцуемся под ритмы джаза, чтобы увидеть, как армяне отдыхают.

Побываем в древних монастырях и спустимся в подземную темницу, чтобы заглянуть в прошлое гордого народа.
Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно
Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно
Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно
Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно
Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно
Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно
Зажигательная Армения: вкусно, весело и винно
Ближайшие даты:
29
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — от 18 лет.

Армения отменила все ковидные ограничения.

Долететь можно прямым рейсом из России, а в ресторанах и магазинах принимают карты Мир.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 13:00
Завершение: Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🚗На машине🍤Гастрономические🧳Многодневные туры3-дневные туры🪨Пещеры

Похожие туры в Ереване

Большое путешествие по Армении на целый день
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Акоп
Акоп
5
7 отзывов
Очень популярно сейчас
Большое путешествие по Армении на целый день
Посетить старинные монастыри, погулять по пещерному городу и прокатиться на «Крыльях Татева»
любая точка в городе Ереван
24 сен
25 сен
27 сен
28 сен
от 340 за всё до 3 чел.
В Гюмри с армянским вином
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Григорий
Григорий
Нет отзывов
В Гюмри с армянским вином
Мы посетим лучшие винные заводы Армении
по договоренности
$210 за всё до 6 чел.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Лада
Лада
5
3 отзыва
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
На экскурсии мы погрузимся в прошлое Армении
По договоренности (Ереван)
$300 за всё до 3 чел.
Крылья Татева: Монастырь Татев, канатная дорога (обед включён)
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
4.8
6 отзывов
Крылья Татева: Монастырь Татев, канатная дорога (обед включён)
Добро пожаловать в Армению. Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по югу Армении
ул. Таманяна
Завтра
24 сен
27 сен
29 сен
$62.25 за 1 человека
Самая длинная канатная дорога «Крылья Татев» Монастырь Хор Вирап и Нораванк
10 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Андраник
Андраник
5
2 отзыва
Самая длинная канатная дорога «Крылья Татев» Монастырь Хор Вирап и Нораванк
«Крылья Татева» являются воздушной дорогой к природным и историческим сокровищам южного региона Армении - Сюника
Ул. Налбандяна 7
от $240 за всё до 6 чел.
История в бокале, или винная карта Армении
5.5 часов
🚗 На машине
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ашот
Ашот
4
2 отзыва
История в бокале, или винная карта Армении
Открыть истоки виноделия через все свои чувства на групповой экскурсии
Площадь Республики, у входа в отель Марриотт
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
60 за 1 человека
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Valentine
Valentine
Нет отзывов
Время собирать камни: мегалиты, храмы и пещеры Армении
Исследовать постройки в скалах, пройти по мосту над ущельем и полетать на «Крыльях Татева»
Ереван, 8:30. Если вы остановились в гостинице в Е...
4 окт
8 окт
11 окт
15 окт
250 за 1 человека
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
4.8
12 отзывов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
На нашей экскурсии вы побываете на юге Армении, в краю гор, древних храмов и вина
Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
27 сен
4 окт
11 окт
18 окт
$25 за 1 человека
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Тигран
Тигран
Нет отзывов
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Украсьте свой день этим чудесным туром
Указанном Вами месте
$145 за всё до 7 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
8 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Армения известна многими местами обязательными к посещению
Адрес Вашего проживания
$180 за всё до 3 чел.
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
24 сен
1 окт
65 000 за 1 человека
Армения от А до Я
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Гаянэ
Гаянэ
5
9 отзывов
Армения от А до Я
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Мы с водителем заберем вас из отеля
27 сен
28 сен
29 сен
1 окт
125 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ