Экскурсии по историческим местам, дегустации или развлечения? Зачем выбирать — мы возьмём от путешествия всё! Попробуем разные сорта вина, освежимся родниковой водой из монастыря Татев и исполним гастрономические мечты, чтобы узнать, какова Армения на вкус.



Устроим путешествие по ереванским барам и от души натанцуемся под ритмы джаза, чтобы увидеть, как армяне отдыхают.



Побываем в древних монастырях и спустимся в подземную темницу, чтобы заглянуть в прошлое гордого народа.