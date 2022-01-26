Что вас ожидает

Средневековый монастырь Кечарис

Проехав 60 км к северу от Еревана, вы окажетесь в уютном городе Цахкадзор, где в первую очередь посетите монастырский комплекс Кечарис. Гид обратит внимание на его оригинальную архитектуру и расскажет о его не менее интересной истории. Вы узнаете, почему монастырь строился 220 лет со 150-летним перерывом, и услышите о его святынях.

Главный зимний курорт Армении

В Цахкадзоре, на горе Тегенис, вы найдете всё необходимое для отдыха, услуги здесь соответствуют европейским стандартам. У вас будет около 3 часов свободного времени: можно провести его активно или просто погулять, наслаждаясь природой.

Катание на лыжах или сноуборде . Наш гид поможет с арендой снаряжения, сориентирует вас по устройству комплекса и трассам. Курорт Цахкадзор одинаково подходит и начинающим, и опытным лыжникам и сноубордистам, здесь не бывает лавин и очередей на подъемник даже в новогодние каникулы.

. Наш гид поможет с арендой снаряжения, сориентирует вас по устройству комплекса и трассам. Курорт Цахкадзор одинаково подходит и начинающим, и опытным лыжникам и сноубордистам, здесь не бывает лавин и очередей на подъемник даже в новогодние каникулы. Канатная дорога, которая поднимет вас на высоту 2819 метров — в ясную погоду отсюда вся Армения как на ладони, в том числе озеро Севан и гора Арарат.

Погонять на снегоходах!

В нашу программу включено катание на этом мощном транспорте в компании инструкторов. Вы получите экипировку, потренируетесь управлять снегоходом и отправитесь в поездку по живописном склонам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На минивэне Mercedes Viano с кондиционером и Wi-Fi. Перед каждым рейсом автомобили проходят мойку и дезинфекцию.

Вас сопровождают водитель и гид из нашей команды

Начало и окончание в удобном вам месте в Ереване

Что входит в стоимость

Транспортные расходы

Катание на снегоходах в сопровождении профессиональных инструкторов

Вода в бутылках для каждого участника

Дополнительные расходы (по желанию)