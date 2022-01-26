Проехав 60 км к северу от Еревана, вы окажетесь в уютном городе Цахкадзор, где в первую очередь посетите монастырский комплекс Кечарис. Гид обратит внимание на его оригинальную архитектуру и расскажет о его не менее интересной истории. Вы узнаете, почему монастырь строился 220 лет со 150-летним перерывом, и услышите о его святынях.
В Цахкадзоре, на горе Тегенис, вы найдете всё необходимое для отдыха, услуги здесь соответствуют европейским стандартам. У вас будет около 3 часов свободного времени: можно провести его активно или просто погулять, наслаждаясь природой.
В нашу программу включено катание на этом мощном транспорте в компании инструкторов. Вы получите экипировку, потренируетесь управлять снегоходом и отправитесь в поездку по живописном склонам.