Зимние приключения в Армении

Горнолыжный Цахкадзор, древний монастырь, канатная дорога и катание на снегоходе за 1 день

Индивидуально
В этой зимней программе объединены отдых и экстрим, исторические места и завораживающие виды.

Отправляйтесь с нами в Цахкадзор, чтобы покататься на лыжах или сноубордах, полюбоваться Арменией с канатной дороги и зарядиться драйвом на снегоходах.

Кроме того, вы побываете в монастыре Кечарис, откроете историю страны с библейских времен и услышите о ее традициях.
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Зимние приключения в Армении
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Средневековый монастырь Кечарис

Проехав 60 км к северу от Еревана, вы окажетесь в уютном городе Цахкадзор, где в первую очередь посетите монастырский комплекс Кечарис. Гид обратит внимание на его оригинальную архитектуру и расскажет о его не менее интересной истории. Вы узнаете, почему монастырь строился 220 лет со 150-летним перерывом, и услышите о его святынях.

Главный зимний курорт Армении

В Цахкадзоре, на горе Тегенис, вы найдете всё необходимое для отдыха, услуги здесь соответствуют европейским стандартам. У вас будет около 3 часов свободного времени: можно провести его активно или просто погулять, наслаждаясь природой.

  • Катание на лыжах или сноуборде. Наш гид поможет с арендой снаряжения, сориентирует вас по устройству комплекса и трассам. Курорт Цахкадзор одинаково подходит и начинающим, и опытным лыжникам и сноубордистам, здесь не бывает лавин и очередей на подъемник даже в новогодние каникулы.
  • Канатная дорога, которая поднимет вас на высоту 2819 метров — в ясную погоду отсюда вся Армения как на ладони, в том числе озеро Севан и гора Арарат.

Погонять на снегоходах!

В нашу программу включено катание на этом мощном транспорте в компании инструкторов. Вы получите экипировку, потренируетесь управлять снегоходом и отправитесь в поездку по живописном склонам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На минивэне Mercedes Viano с кондиционером и Wi-Fi. Перед каждым рейсом автомобили проходят мойку и дезинфекцию.
  • Вас сопровождают водитель и гид из нашей команды
  • Начало и окончание в удобном вам месте в Ереване

Что входит в стоимость

  • Транспортные расходы
  • Катание на снегоходах в сопровождении профессиональных инструкторов
  • Вода в бутылках для каждого участника

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты на канатную дорогу (3,5€ за один проезд)
  • Аренда горнолыжного снаряжения (лыжи — 9€, сноуборд — 12,5€, шлем — 3,5€, очки — 3,5€)
  • Питание (на курорте много кафе)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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