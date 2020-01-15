3 отзыва оставили туристы

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Святой Эчмиадзин и храм Звартноц

Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии

5 из 5
3 отзыва
Наре
Наре – экскурсионное агентство в Ереване
Приглашаем вас на теплую, душевную экскурсию ⛳.

Вы исследуете руины храма Звартноц и полюбуетесь панорамой за его колоннами, посетите первый в мире христианский собор, Эчмиадзин, и узнаете религиозную историю 📖 Армении.
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  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Группа не более 19 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча рядом с комплексом Каскад

  • 20 за человека

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Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц

Что вас ожидает

Душа и святыни нашей страны
Экскурсия начнется с посещения храма Звартноц — у названия поэтичный перевод «Храм бдящих ангелов». Место не менее вдохновляющее: от раннесредневековой постройки остались руины с несколькими колоннами, но даже сегодня чувствуется величие Звартноца и гармония храма с открывающимися видами гор.

Следом мы отправимся в город Вагаршапат. Первая цель здесь — церковь Св. Рипсимэ, названная в четь армянской мученицы. Гид расскажет о ее судьбе и об архитектурных особенностях церкви, которая стоит на этом месте с 6 века в подлинном виде.

Конечно, в программе Эчмиадзинский собор — главный храм Армянской апостольской церкви и первый в мире христианский собор. Вы услышите его историю и в целом узнаете о рождении и развитии христианства в Армении.

Организационные детали

  • Входные билеты, вода в бутылках и армянские сладости включены в стоимость
  • Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Место встречи для начала рядом с комплексом Каскад.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наре
Наре
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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3 отзыва оставили туристы

15 января 2020
Спасибо за интересную поездку! Экскурсия в духовный центр Армянской Церкви была впечатляюща и очень насыщенна. Развалины храма в Звартнотце позволили окунуться в историю - остатки колонн, ступеней и стен наглядно показывают величие прежней постройки, плакат с реконструкцией внешнего облика Храма впечатляет мощью и необычной формой.
Дальнейшая поездка в Эчмиадзин была интересна посещением современного здания крестильни и особенно впечатлил колоссальный сосуд, в котором один раз в 7 лет варят священное мирро. Музей-сокровищница хранит портреты и облачение великих служителей Армянской Церкви, в том числе прекрасный портрет композитора Комитаса, а также одно -самое древнее, что подтверждено анализами - копьё, пронзившее грудь распятого на кресте Иисуса Христа. Посещение Эчмиадзина запомнилось прекрасной погодой, красивыми хачкарами на территории и , что досадно, закрытым лесами главным собором. В заключение группа была доставлена в ресторанчик, где нам показали процесс изготовления долмы...Всё было бы замечательно, если б этот мастер-класс не происходил в прихожей кафе - мне совсем не понравились близость выхода на улицу и антураж того помещения, не соответствующий гигиеническим требованиям к приготовлению пищи. Однако, общее впечатление неплохое. Архитектура великолепная, группа заинтересованная, экскурсовод заботливый и интересно рассказывавший.
30 декабря 2019
Очень интересная экскурсия, экскурсовод Арминэ,ведя экскурсию на двух языках,просто очаровала. Приготовление долмы прошло на "ура". А уж обед просто был великолепен.
4 декабря 2019
Наре просто потрясающая гид,экскурсия легкая и очень вкусный обед с мастер-классом по приготовлению долма.Мы ее столько наготовили,что ,по-моему,еще две группы накормили😂😂

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