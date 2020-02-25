6 отзывов оставили туристы

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Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед

Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню

5 из 5
6 отзывов
Наре
Наре – экскурсионное агентство в Ереване
Вы увидите все визитные карточки Армении: от седовласого Арарата до местного винного завода.

Уникальная пещера Арени перенесет вас в древность и расскажет о жизни в эпоху медно-каменного века, а средневековые комплексы Хор Вирап и Нораванк познакомят с культурой и историей страны.

Интересные факты, потрясающие пейзажи, традиционный обед — все это ждет вас на экскурсии!
Задать вопрос
  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Группа не более 19 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — рядом с комплексом «Каскад»

  • 25 за человека

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Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед

Что вас ожидает

Снежный великан, охраняющий древний храм
Армения известна многими достопримечательностями, но одна занимает особое место в сердце жителей. Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко. Монастырь Хор Вирап находится в часе езды от столицы, рядом с турецкой границей и именно оттуда открывается лучший вид на символ страны. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Вы узнаете об истории монастыря и о судьбе Григория Просветителя, первого Католикоса Армении, осмотрите убранство часовни и церкви Сурб Аствацацин.

Птичья пещера: голоса предков
Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку. Археологи обнаружили здесь сельскохозяйственные приспособления, самые древние в мире кожаные ботинки со шнурками, юбку из тростника и винодельню. Мы поговорим о других артефактах и быте древних людей, населявших эти земли.

Сказочный ярусный храм
Следом мы отправимся в Нораванк — сокровищницу средневековой армянской архитектуры. В церкви Святого Иоанна Крестителя, среди красных скал каньона Гнишик, вы увидите богато украшенную усыпальницу князя Орбеляна и единственное изображение Бога Отца в Армении. А в церкви Святой Богородицы отметите великолепный купол, необычные лестницы и барельефы.

Мы сделаем перерыв на обед и вы отведаете ароматные сытные блюда традиционной армянской кухни. А в конце тура сможете попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается на нескольких винных заводах одноименного села.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Эскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi-Fi
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Дегустация вина завода «Ин Арени»
  • Традиционный обед
  • Вода в бутылках
  • Местные сладости
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед
Зимняя экскурсия: святыни Хор-Вирап и Нораванк и традиционный армянский обед

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Место встречи для начала — рядом с комплексом «Каскад».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наре
Наре
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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6 отзывов оставили туристы

25 февраля 2020
Прекрасная экскурсия и отличный гид Ани.Ани отлично рассказывала ,было понятно ,что она влюблена в Армению .не было вопроса ,который застал бы ее врасплох.сама экскурсия прошла четко и структурированно.отдельное спасибо Ани за знакомство с домашним вином
24 февраля 2020
Все очень своевременно и по делу. Гид - очень обоятельная, эрудированная,готовая подсказать, рассказать, помочь,порекомедовать,что посмотреть дополнительно.
23 февраля 2020
Спасибо за прекрасный день. Ани молодец! Видно, что она знает и любит историю своей страны и спешит поделиться своими знаниями со всеми.
20 февраля 2020
Всё ок
7 января 2020
Все отлично!!! Шикарная экскурсия!!!
6 января 2020
Шикарная экскурсия, было очень интересно слушать гида, она все подробно рассказала о тех местах где мы были и ещё рассказывала разные истории пока мы ездили от места к месту) на конечно не удалось увидеть Арарат из-за тумана, но зато нас очень вкусно накормили😋большое спасибо за экскурсию

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