Что вас ждет Рано утром мы поедем в горы к крепости Гарни (76 г. н. э) — единственному языческому храму времен античности на территории бывшего СССР. Мы перенесемся в Древнюю Грецию, познакомимся с местными мифами, услышим легенды и красивые истории о любви богов, истории о драконах и драконьих камнях. Я расскажу о традициях армянского народа и особенностях местной архитектуры. Около храма Митры есть удивительное ущелье. В этом ущелье есть базальтовые шестигранные колонны, высота у них до 100 м. Каменный ансамбль находится под охраной ЮНЕСКО и называется Симфония Камней. Далее нас ждет горячий армянский тандыр, где мы попробуем испечь традиционный армянский хлеб — лаваш и вкуснейшую сладкую выпечку — гата. Пообедаем и в путь, осматривать скальный монастырь Гегард IV века. В этом монастыре до XVIII века хранилось копье Лонгина. Следующий пунк назначения — озеро Севан. Это самое большое озеро на Кавказе и второе по объему пресной воды из высокогорных озёр мира. На полуострове посетим один из прекраснейших монастырей средневековой Армении — монастырь Севанаванк (IX век), и я расскажу про уникальный хачкар. В завершении экскурсии попробуем вкуснейшую форель и кебаб из раковых шеек. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

входной билет в Гарни (750 драм~100 руб.), • мастер-класс по выпечке лаваша (1000 драм~150 руб.), • обед (10-15 $).