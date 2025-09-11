Приглашаю вас в путешествие по Армении.
Мы посетим языческий храм времен античности, скальный монастырь Гегард и озеро Севан, научимся печь традиционный армянский хлеб — лаваш и сладкую выпечку — гата. Я расскажу о традициях армянского народа и особенностях местной архитектуры.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание трансфер
Что вас ждет Рано утром мы поедем в горы к крепости Гарни (76 г. н. э) — единственному языческому храму времен античности на территории бывшего СССР. Мы перенесемся в Древнюю Грецию, познакомимся с местными мифами, услышим легенды и красивые истории о любви богов, истории о драконах и драконьих камнях. Я расскажу о традициях армянского народа и особенностях местной архитектуры. Около храма Митры есть удивительное ущелье. В этом ущелье есть базальтовые шестигранные колонны, высота у них до 100 м. Каменный ансамбль находится под охраной ЮНЕСКО и называется Симфония Камней. Далее нас ждет горячий армянский тандыр, где мы попробуем испечь традиционный армянский хлеб — лаваш и вкуснейшую сладкую выпечку — гата. Пообедаем и в путь, осматривать скальный монастырь Гегард IV века. В этом монастыре до XVIII века хранилось копье Лонгина. Следующий пунк назначения — озеро Севан. Это самое большое озеро на Кавказе и второе по объему пресной воды из высокогорных озёр мира. На полуострове посетим один из прекраснейших монастырей средневековой Армении — монастырь Севанаванк (IX век), и я расскажу про уникальный хачкар. В завершении экскурсии попробуем вкуснейшую форель и кебаб из раковых шеек. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
входной билет в Гарни (750 драм~100 руб.), • мастер-класс по выпечке лаваша (1000 драм~150 руб.), • обед (10-15 $).
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет в Гарни (750 драм~100 руб.),
- Мастер-класс по выпечке лаваша (1000 драм~150 руб.),
- Обед (10-15 $).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
