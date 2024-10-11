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Тур станет незабываемым путешествием во времени и пространстве, открывая перед вами уникальные красоты исторических мест Армении.



Вы ощутите величие и мощь древности, насладитесь великолепием природы и унесете с собой незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы.