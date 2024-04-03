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и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)