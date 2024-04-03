Туры и походы в горы

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии и походы в горы» в Ереване, цены от $570. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
На автобусе
1 отзыв
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
19 авг в 09:00
21 авг в 08:00
$760 за человека
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Пешая
1 отзыв
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
На машине
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
67 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Экскурсии и походы в горы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
  2. Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
  3. Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Дилижан
  4. Гарни
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Завод Арарат
Сколько стоит тур в Ереване в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 тура от 570 до 67 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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