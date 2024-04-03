6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
19 авг в 09:00
21 авг в 08:00
$760 за человека
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
67 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Экскурсии и походы в горы»
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Сейчас в Ереване в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 тура от 570 до 67 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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