Туры из Тбилиси в Ереван

Найдено 3 тура в категории «Ереван» в Ереване, цены от $720, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
$1 200 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Ереван»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
  2. Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
  3. Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Ереван" можно забронировать 3 тура от 720 до 97 000 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Ереване на 2024 год по теме «Ереван», цены от $720. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам