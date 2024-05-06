Корпоративные – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Корпоративные» в Ереване, цены от 69 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
104 000 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
75 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    6 мая 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Большое спасибо за путешествие всей компании и гиду Сурену в частности! Хочу отметить абсолютную пунктуальность и энциклопедические знания гида. Наша
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    непростая поездка была согласованна и спланирована с нуля за 24 часа до прилета! Более того, когда появились некоторые пожелания по изменению маршрута в процессе, что обычно вызывает понятные сложности у организаторов, они были исполнены фактически онлайн, несмотря на очевидные неудобства для компании и гида! Немаловажно - несмотря на разумную стоимость тура, везде где возможно по умолчанию были забронированы гостиницы -`четверки`,что стало очень приятным сюрпризом. Я специально ничего не пишу о стране и локациях- приезжайте сами!!! Мы с женой обязательно вернемся в Армению!

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
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    Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
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    узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!

    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться
  • А
    Алиса
    28 ноября 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны.
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    Ребята с такой готовностью и отзывчивостью относились к нам, что кажется, даже хорошая погода весь маршрут - это тоже их заслуга. Понравилось, что нет никаких жёстких временных рамок: хотите провести на обочине час, чтобы пофоткаться - пожалуйста, хотите остановиться по пути, потому что очень кинематографично идёт стадо баранов - нет проблем. И забота организаторов ощущалась на всём пути, когда гид снимает с себя шапку и надевает на тебя, помогает взбираться по камням и отвечает на звонок ночью, чтобы решить любой вопросик. И ещё особенный плюс в том, что нас не грузили информацией и тонной исторических фактов - Арам рассказывал только самое важное и интересное, но если спросить его о любых подробностях, он во всё углубится и объяснит (и даже не один раз, если кто-то прослушал)) За несколько дней тура как будто целый отпуск прошёл. И очень хочется вернуться снова весной, летом и в любое время года. Вы попали в самое сердце на поражение!

    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Корпоративные»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
  2. Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
  3. Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Корпоративные" можно забронировать 3 тура от 69 500 до 104 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Ереване на 2024 год по теме «Корпоративные», 6 ⭐ отзывов, цены от 69500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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