На 4 дня – туры в Ереване

Найдено 7 туров в категории «На 4 дня» в Ереване, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за человека
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
93 000 за всё до 3 чел.
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
70 000 за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    26 апреля 2024
    «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
    Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
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    и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!

  • i
    igor
    18 апреля 2024
    Только вы и Армения: индивидуальный тур
    Очень пожалел ….. Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. : 1.
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    Всё что было предложено посмотрели с отличными комментариями! 2. Останавливались на любой точке маршрута для съёмок, общения и мастер классов по лавашу 3. Отличный гид - водитель Сурен. Спасибо огромное ему! 4. В инете не найти то,что показал нам Арам за пешую прогулку по Еревану Ну и трансфер трансфер аэродром - гостиница" Лилия" и обратно в любое время!!! В общем цена и качество на высоте! В Армении куча неизведанных уголков и мы готовы снова побывать здесь!!!

    Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….
  • Л
    Любовь
    7 ноября 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
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    на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!

    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие
  • В
    Виктор
    7 августа 2023
    Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
    Исключительно насыщенный и безупречно организованный тур, который позволяет ознакомиться с многочисленными знаковыми достопримечательностями Армении, сочетая это с посещением 2-х коньячных
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    заводов (Арарат и Ной), а также 2-х частных виноделен (Арени и Армения Вайн) дающих возможность посетить само производство и продегустировать лучшие напитки, выпускаемые на данных предприятиях. Несмотря на изнуряющую жару в начале августа (37-38 градусов), все 4 дня пролетели на "одном дыхании" без малейшего соблазна сократить программу. Отдельная благодарность гиду Эдварду, который не только насытил нас интереснейшей информацией о стране, но и активно решал все организационные вопросы, связанные как с организацией нашего свободного времени (включая бронирование лучших кафе и ресторанов Еревана), а также с решением личных проблем, возникших у туристов и не связанных непосредственно с программой тура. Безусловно рекомендуем данный тур всем, кто интересуется древней историей Армении, ее прошлым и настоящим, а также любителям хорошего коньяка и прекрасной национальной кухни.

  • Ю
    Юлия
    14 июня 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении.
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    Расскажу по порядку. Так как приближались длинные выходные (три дня на День России) мы с дочкой решили провести их, отправившись в поездку. Выбор пал на Ереван, так как лететь недалеко и давно хотели съездить в эту страну, но все как-то не получалось. Взяли еще по дню отпуска и стали искать экскурсионную программу на эти дни. Мне на глаза попался Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина. Выбор пал на него, так как подходили даты, интересная программа и по цене он был одним из самых демократичных, такая же программа в других предложениях была дороже. Но у нас было только три ночи в Ереване, а программа рассчитана на 4. Я списалась с организатором и нам пошли на встречу, сократив для нас программу до трех дней. Это было замечательно. Оплатив на сайте 30% от стоимости тура мы стали ждать поездки. В это время организатор - Сергей уточнил у нас время прилета и номер рейса, наши имена, чтобы организовать встречу, поинтересовался, есть ли еще какие либо пожелания к программе. Это было очень приятно, что нас уже ждут и готовятся к встрече. И вот мы прилетели (на пол часа раньше, чем было по расписанию), быстро прошли паспортный контроль и думали, что придется немного подождать встречающих, но на выходе нас с табличкой уже ждали два представителя агентства: водитель - Эдгар и гид - Самвел. Прекрасная комфортная машина, 30 минут в дороге и мы уже в отеле, быстрое заселение (тоже раньше времени) и ознакомительная экскурсия по городу - пешеходная экскурсия с Самвелом доставила нам невероятное удовольствие, а еще он дал массу советов где вкусно поесть, что поесть, что купить и прочее. Вот так замечательно все началось и продолжалось все три дня, только второй и третий дни гид был Эдуард (так как экскурсия заказывалась впритык, гиды были уже заняты). Утром вовремя к отелю подается машина, Эдвард и Эдуард везут нас на экскурсии, интереснейшие, просто сказочные места, интересные рассказы - гид Эдуард просто кладезь знаний, невероятно прекрасная природа, внимательное отношение и гида и водителя (Эдвард на всех остановках выходил и открывал нам двери, при посадке тоже, супер профессиональное вождение, не укачивало даже на серпантине). Время пролетело незаметно, в одной из поездок Эдвард и Эдуард купили нам целый пакет огромных супер сладких абрикос, тут же намыли их и дали нам есть, что мы и сделали с удовольствием и всего за несколько минут, так как абрикосы просто таяли во рту. На прощание они преподнесли нам коробочку Фручеллы - армянских сухофруктов с орехами, тоже невероятно вкусных, это было невероятно приятно. Все дни Сергей был нас связи, интересовался все ли хорошо, есть ли пожелания, мы были в надежных руках. В общем писать можно еще очень много, впечатлений осталось масса. Хотим сказать большое спасибо всем: Сергею, Самвелу, Эдуарду, Эдгару. Ребята вы молодцы!! Нам с вами было очень комфортно и интересно. Нам было очень грустно уезжать и мы надеемся еще приехать на более длительный срок и на другую вашу программу. Всем рекомендую этих ребят, вы будете очень довольны! Если нужна будет какая-то еще информация по поездке, пишите, отвечу на все вопросы)

    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На 4 дня»

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  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "На 4 дня" можно забронировать 7 авторских туров от 40 000 до 93 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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