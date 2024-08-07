2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
75 000₽ за всё до 3 чел.
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
49 000₽ за человека
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
67 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «За городом и природа»
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