За городом и природа – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» в Ереване, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
75 000 за всё до 3 чел.
Армения: от зари христианства до наших дней
На машине
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
49 000 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
На машине
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
67 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
  2. Армения: от зари христианства до наших дней
  3. Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Дилижан
  4. Гарни
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 75 000.
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