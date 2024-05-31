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в этот день был уже занят — экскурсию провел другой гид, Артем — очень хороший и интеллигентный. Благодарим, что был с нами сильно больше времени, чем указано в экскурсии. И сам Оганес по нашей просьбе все равно присоединился в начале экскурсии и сделал ее еще ярче. Сам маршрут тоже очень понравился. Крайне благодарю за отзывчивость и помощь! И рекомендую от всей души.