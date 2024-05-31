2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысяча и одна история Гюмри: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Гюмри с местным гидом, узнайте о Николае I, кладоискателях и сделке с Дьяволом. Посетите старинные кварталы и современные заведения
Начало: На перроне ж/д вокзала или центральная площадь Вар...
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€80 за всё до 10 чел.
скидка
20%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья31 мая 2024Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
- ГГаянэ21 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему году,Оганесу. Великолепное знание истории родного города,очень интересное и доходчивое донесение до слушателей. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым. Спасибо
- ГГалина28 апреля 2024Экскурсия просто супер. Слушать гида Артема одно удовольствие! Всем рекомендую!
- ЛЛеонид26 апреля 2024Все прошло хорошо. Нам очень сильно понравилось
- ВВладимир23 апреля 2024Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
- DDemina23 апреля 2024Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
- ММария6 января 2024Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
- ППетр8 ноября 2023Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
- ААлексей15 октября 2023Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Что ещё посмотреть»
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