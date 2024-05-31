Что ещё посмотреть – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Гюмри, цены от €20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Русский след в Гюмри
Пешая
39 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 за человека
Тысяча и одна история Гюмри
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысяча и одна история Гюмри: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Гюмри с местным гидом, узнайте о Николае I, кладоискателях и сделке с Дьяволом. Посетите старинные кварталы и современные заведения
Начало: На перроне ж/д вокзала или центральная площадь Вар...
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
80 за всё до 10 чел.
Неожиданный Гюмри
Пешая
скидка
20%
5 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2520 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Русский след в Гюмри
    Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
  • Г
    Гаянэ
    21 мая 2024
    Тысяча и одна история Гюмри
    Хотим выразить огромную благодарность нашему году,Оганесу. Великолепное знание истории родного города,очень интересное и доходчивое донесение до слушателей. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым. Спасибо
  • Г
    Галина
    28 апреля 2024
    Тысяча и одна история Гюмри
    Экскурсия просто супер. Слушать гида Артема одно удовольствие! Всем рекомендую!
    Экскурсия просто супер. Слушать гида Артема одно удовольствие! Всем рекомендую!
  • Л
    Леонид
    26 апреля 2024
    Тысяча и одна история Гюмри
    Все прошло хорошо. Нам очень сильно понравилось
  • В
    Владимир
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
  • D
    Demina
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
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    в этот день был уже занят — экскурсию провел другой гид, Артем — очень хороший и интеллигентный. Благодарим, что был с нами сильно больше времени, чем указано в экскурсии. И сам Оганес по нашей просьбе все равно присоединился в начале экскурсии и сделал ее еще ярче. Сам маршрут тоже очень понравился. Крайне благодарю за отзывчивость и помощь! И рекомендую от всей души.

    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей
  • М
    Мария
    6 января 2024
    Неожиданный Гюмри
    Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
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    и в историю города, и в традиции, и в современную культуру. В результате гуляли больше 3ч и получили разнообразные впечатления, познакомившись со многими художниками и знаковыми пространствами. Кроме ценности взгляда на город «изнутри» как местный житель, Ирина невероятно отзывчивый человек, который всегда вам поможет полезными советами, от отправки открытки до трансфера в другой город)

  • П
    Петр
    8 ноября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
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    Великолепный, знающий и любящий от всего сердца Гюмри гид. Маршрут был и самым интересным и неожиданным для нас местам. Ира показала все, что было заявлено и даже больше. Она профессионал своего дела. Море впечатлений от всего увиденного и услышанного. Мы влюбились в Гюмри. Искренне благодарим Иру. Если на экскурсию, то только к ней!

  • А
    Алексей
    15 октября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
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Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Что ещё посмотреть»

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Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в августе 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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