1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220€198 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€135 за человека
Индивидуальная
9 часов
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Гюмри с армянским вином: от заводов Армения Вайн и Воскеваз до Черной Крепости
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Трансфер в Гюмри: От фуд корта до средневековых монастырей
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от вкусняшек на фуд корте до средневековой архитектуры и исторических мест
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Северная столица - Гюмри: Путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: откройте для себя его историю, культуру и традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от €210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ННаталья2 мая 2024Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜 Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
- ААлександр16 апреля 2024Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок. Кроме комфортной поездки есть
- EElena16 апреля 2024Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
- ООльга8 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
- ЛЛидия24 марта 2024С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
- ООльга21 февраля 2024Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
- ЕЕлизавета7 января 2024Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
- ККарина27 октября 2023Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
- ИИрина13 октября 2023Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
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