Экскурсии на 1 день в Гюмри

Найдено 15 экскурсий в категории «На весь день» в Гюмри, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220198 за всё до 10 чел.
Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200180 за всё до 6 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
195 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
135 за человека
Старый Гюмри и вина Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 6 чел.
Гюмри - северная столица Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
165 за всё до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
В Гюмри с армянским вином
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В Гюмри с армянским вином: от заводов Армения Вайн и Воскеваз до Черной Крепости
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Монастырь Агарцин, Дилижана и озеро Севан из Гюмри или из Еревана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Прекрасный Гюмри и его окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Трансфер в Гюмри: От фуд корта до средневековых монастырей
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от вкусняшек на фуд корте до средневековой архитектуры и исторических мест
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
9 часов
Северная столица - Гюмри: Путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: откройте для себя его историю, культуру и традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 6 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от 210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
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    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программуМоим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜 Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
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    супер комфортном джипе, всё необходимое для поездки (вода, стол, стулья, посуда для пикника) было с собой, мы безопасно доехали по горной живописной дороге до горы Димац, где нам открылись головокружительные виды природы Армении! После прогулки нас ждал вкуснейший шашлык и чай. От всей души рекомендую туры от Армана, он профессионал, хороший и порядочный человек!

    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок. Кроме комфортной поездки есть
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    все необходимое для пикника. 😍 Арман сделал интересные фотографии, как с дрона так и на телефон👍 Стоит отметить, что в этом году это была первая поездка на гору среди его друзей и коллег) Отважно прощупали путь для всех, кто приедет на Димац в этом году!!

    Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок
  • E
    Elena
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
    Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
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    гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо). Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо. Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день. Поэтому рекомендуем) Если по содержанию экскурсии: Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид) Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏

  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Гюмри - северная столица Армении
    С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
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    отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!

  • О
    Ольга
    21 февраля 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
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    горы и дух от видов просто захватывает. Дорога очень красивая и время пролетело незаметно, особенно под интересный рассказ гида. Спасибо большое за организацию и интересную экскурсию. Очень спокойный, вежливый и профессиональный водитель, который с комфортом довез нас туда и обратно. И очень интересная экскурсия от Ины - видно, что человек любит свое дело, свою страну и особенно свой город Гюмри, о котором она нам тоже рассказала много интересного. В Цахкадзоре посетили и монастырь, и поднялись на гору на канатной дороге - вид захватывает. Севан произвел неизгладимое впечатление. Нам очень повезло с погодой - ярко светило солнце. Спасибо еще раз за прекрасную поездку и интересную экскурсию.

  • К
    Карина
    27 октября 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
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    историю города и его жителей, прогулка по центральным улочкам города, посещение музеев, известной парикмахерской и потешные пончики-мончики - это было прекрасное знакомство с городом, в который мы еще обязательно вернемся.

  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Гюмри - северная столица Армении
    Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
  2. Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
  3. Яркий и колоритный Гюмри
  4. Влюбиться в Гюмри за 1 день
  5. Старый Гюмри и вина Армении
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "На весь день" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 135 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Гюмри на 1 день, гиды Гюмри подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Гюмри так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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