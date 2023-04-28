I Irina

Мы благодарны Григорию за замечательную Экскурсию, в ходе которой он создал для нас атмосферу праздника и подарил море потрясающих эмоций. Грамотный, образованный, учтивый, внимательный, прекрасный рассказчик и знаток своего дела, который с упоением поведал нам историю Армении! Спасибо огромное, Григорий!!