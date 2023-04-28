9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Гюмри с армянским вином: от заводов Армения Вайн и Воскеваз до Черной Крепости
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
Лучший выборВлюбиться в Ереван: от архитектуры до коньячного завода
Погрузитесь в мир ереванских контрастов: от величественного Каскада до уютных погребов коньячного завода
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 17:00
8 авг в 09:00
$16.86 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 17:00
8 авг в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 17:00
8 авг в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
Гюмри - микс юмора и искусства: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где каждый уголок рассказывает свою историю, а местный юмор и искусство оживают
Начало: Отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$70 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 17:00
8 авг в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
Гюмри: кулинарный мастер-класс и экскурсия по городу
Приготовьте армянское блюдо на мастер-классе, а затем отправляйтесь на прогулку по Гюмри. Посетите главные достопримечательности города и насладитесь обедом
Начало: По договоренности
Расписание: по всем удобным дням начиная с 10:00 утра.
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina28 апреля 2023Мы благодарны Григорию за замечательную Экскурсию, в ходе которой он создал для нас атмосферу праздника и подарил море потрясающих эмоций. Грамотный, образованный, учтивый, внимательный, прекрасный рассказчик и знаток своего дела, который с упоением поведал нам историю Армении! Спасибо огромное, Григорий!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Популярные экскурсии»
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