Все – экскурсии в Гюмри

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Гюмри, цены от €20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гюмри вчера и сегодня
Пешая
58 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:30
80 за всё до 9 чел.
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Пешая
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от 80 за человека
Русский след в Гюмри
Пешая
39 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
20 за человека
Тысяча и одна история Гюмри
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысяча и одна история Гюмри: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Гюмри с местным гидом, узнайте о Николае I, кладоискателях и сделке с Дьяволом. Посетите старинные кварталы и современные заведения
Начало: На перроне ж/д вокзала или центральная площадь Вар...
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
80 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    26 июня 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Дорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою страну, свой город, своих гостей.
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    С вами было очень интересно,весело,легко и позитивно. Мастер-класс превзошёл все ожидания:готовили,ели,пили и общались,так непринуждённо,как-будто в гостях у своих родных. Желаю вам приятных гостей, новых идей и мастер-классов для гостей. Процветания вашей семье и вашему чудесному городу! Восстановления и богатства Гюмри, пусть беды обходят его стороной. Ваша Нина Джан и Серож

    Дорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою страну
  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Русский след в Гюмри
    Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
  • Г
    Гаянэ
    21 мая 2024
    Тысяча и одна история Гюмри
    Хотим выразить огромную благодарность нашему году,Оганесу. Великолепное знание истории родного города,очень интересное и доходчивое донесение до слушателей. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
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    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
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    прошли просто на одном дыхании! Самое главное представление о Армении с улиц Гюмри и национальной кухне получены самым наилучшем образом: позитивно, ярко, вкусно и запоминающе! 10+ из 10, Рекомендую!

  • Г
    Галина
    28 апреля 2024
    Тысяча и одна история Гюмри
    Экскурсия просто супер. Слушать гида Артема одно удовольствие! Всем рекомендую!
    Экскурсия просто супер. Слушать гида Артема одно удовольствие! Всем рекомендую!
  • Л
    Леонид
    26 апреля 2024
    Тысяча и одна история Гюмри
    Все прошло хорошо. Нам очень сильно понравилось
  • В
    Владимир
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
  • D
    Demina
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
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    в этот день был уже занят — экскурсию провел другой гид, Артем — очень хороший и интеллигентный. Благодарим, что был с нами сильно больше времени, чем указано в экскурсии. И сам Оганес по нашей просьбе все равно присоединился в начале экскурсии и сделал ее еще ярче. Сам маршрут тоже очень понравился. Крайне благодарю за отзывчивость и помощь! И рекомендую от всей души.

    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гюмри вчера и сегодня
  2. Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
  3. Русский след в Гюмри
  4. Тысяча и одна история Гюмри
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в августе 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 80. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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