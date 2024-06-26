3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:30
€80 за всё до 9 чел.
5 часов
Индивидуальная
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от €80 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
€20 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысяча и одна история Гюмри: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Гюмри с местным гидом, узнайте о Николае I, кладоискателях и сделке с Дьяволом. Посетите старинные кварталы и современные заведения
Начало: На перроне ж/д вокзала или центральная площадь Вар...
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
€80 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 июня 2024Дорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою страну, свой город, своих гостей.
- ССофья31 мая 2024Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
- ГГаянэ21 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему году,Оганесу. Великолепное знание истории родного города,очень интересное и доходчивое донесение до слушателей. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым. Спасибо
- ТТатьяна12 мая 2024Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
- AANASTASIIA9 мая 2024Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
- ВВладимир30 апреля 2024Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
- ГГалина28 апреля 2024Экскурсия просто супер. Слушать гида Артема одно удовольствие! Всем рекомендую!
- ЛЛеонид26 апреля 2024Все прошло хорошо. Нам очень сильно понравилось
- ВВладимир23 апреля 2024Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
- DDemina23 апреля 2024Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Все»
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