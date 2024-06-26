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5 часов

Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам

Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...