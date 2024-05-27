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10%
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
220€198 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от €120 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ООльга8 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
- ЕЕвгения29 февраля 2024Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
- ООльга21 февраля 2024Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
- ЕЕлизавета7 января 2024Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
- ЕЕвгения16 ноября 2023Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
- ЛЛюсик9 мая 2023Прекрасное путешествие! Отличное сопровождение, огромное спасибо гиду! Армения прекрасна!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «За городом и природа»
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