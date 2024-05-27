За городом и природа – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Гюмри, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
На машине
скидка
10%
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
220198 за всё до 10 чел.
Водопад Трчкан: поход и пикник
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 120 за человека
Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 мая 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
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    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программуМоим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
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    гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо). Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо. Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день. Поэтому рекомендуем) Если по содержанию экскурсии: Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид) Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏

  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
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    водопада шли пешком, гид показал удивительную дорогу, которую не найти самому, подошли прям к водопаду, эмоции не передать словами! Это потрясающая экскурсия! Только с таким гидом, как Оганес нужно гулять по Гюмри, он знает все об этом удивительном месте, он смог открыть тайный мир гор для обычных людей, провел в волшебную страну девственной природы! Замечательный гид и поход к водопаду незабываемый!

  • О
    Ольга
    21 февраля 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
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    горы и дух от видов просто захватывает. Дорога очень красивая и время пролетело незаметно, особенно под интересный рассказ гида. Спасибо большое за организацию и интересную экскурсию. Очень спокойный, вежливый и профессиональный водитель, который с комфортом довез нас туда и обратно. И очень интересная экскурсия от Ины - видно, что человек любит свое дело, свою страну и особенно свой город Гюмри, о котором она нам тоже рассказала много интересного. В Цахкадзоре посетили и монастырь, и поднялись на гору на канатной дороге - вид захватывает. Севан произвел неизгладимое впечатление. Нам очень повезло с погодой - ярко светило солнце. Спасибо еще раз за прекрасную поездку и интересную экскурсию.

  • Е
    Евгения
    16 ноября 2023
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
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    на водопад, останавливались на роднике с кристально чистой водой. Не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Спасибо команде и Армении за гостеприимство!

    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказалиОчень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали
  • Л
    Люсик
    9 мая 2023
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Прекрасное путешествие! Отличное сопровождение, огромное спасибо гиду! Армения прекрасна!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
  2. Водопад Трчкан: поход и пикник
  3. Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в августе 2024
Сейчас в Гюмри в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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