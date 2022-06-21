Что вас ждет

Этот тур для любителей вина, горных ландшафтов, водопадов и душевного общения.

Арарат и Хор-Вирап

Друзья, предлагаю выехать из Гюмри ранним утром, чтобы полюбоваться грандиозным Араратом, когда воздух еще звенящий и хрустальный. Вот и наша первая остановка — Арарат из Хор-Вирапа.

Мы остановимся недалеко от турецкой границы, в монастырском комплексе Хор-Вирап, откуда открывается великолепный обзор священной горы, с этим местом связана история принятия христианства в Армении и имена двух апостолов Фаддея и Варфоломея, много любопытных легенд и сказаний.

Фантастически красивый Нораванк

Мы продолжим путь по красивым горным дорогам, где самым незабываемым будет один из сумасшедших по красоте и энергетике ущелий Армении — каньон Нораванка. Проехав живописный каньон, мы окажемся в фантастически красивом месте, где высоко в горах притаился средневековый монастырь Нораванк.

Монастырь окружен уникальными красными скалами и являет собой шедевр средневекового армянского зодчества. Здесь все покрыто завесой тайны, здесь царство орлов и «вотчина» безоаровых коз, здесь легенды о любви и чести, здесь вольный воздух и умопомрачительные скалы.

«Вкусная» остановка

Сильная энергетика и фееричный ландшафт, фотосессия на фоне гор и пора в путь-дорожку, впереди новые чудеса, новые знакомства, новые открытия. Но для новых свершений неплохо бы подкрепиться: впереди «вкусная» остановка с изысканными блюдами национальной кухни.

Мы находимся в винодельческом регионе Армении, пора в гости к нашему виноделу. Это будет очень крутая остановка с дегустацией и общением, с тостами и истиной в вине, in vino veritas. Как сложно уехать от таких гостеприимных хозяев, от ароматного вина и сакральных виноградников, но труба зовет, впереди много неизведанного и удивительного.

Курортный Джемрук и природная арка Желаний

Едем дальше, чем выше в горы, тем красивее ландшафт, тем хрустальнее воздух, а впереди изумительный курортный городок Джермук со своей вкусной и целебной минеральной водой.

Но только ли минеральная вода и краски Джермука нас сюда заманили? Следующая наша остановка: самый романтический водопад Армении — «Волосы Русалки». Место, где можно нашептать свое желание водопаду, где фантазия слабее реальности. А еще здесь есть природная арка Желаний, обязательно надо загадать желание и пройти под аркой. Чудесный природный свод, который своей красотой сводит с ума. А не пора ли нам пройтись по знаменитой питьевой галерее и попробовать целебной водички.

Джермук — это райское местечко с бесконечным ароматом цветов, круговертью воды и милейшими и гостеприимными людьми. Уезжать не хочется, но пора, наш насыщенный день подходит к завершению.

Сколько впечатлений, новых знакомств, захватывающих историй, невероятно красивых фотографий. Поехали в Гюмри.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

комфортабельный автомобиль,

дегустация вина,

входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно: