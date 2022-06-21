Армянская мозаика: горные ландшафты, водопады и душевное общение

Этот тур для любителей вина, горных ландшафтов, водопадов и душевного общения

Этот тур для любителей вина, горных ландшафтов, водопадов и душевного общения.

Мы остановимся недалеко от турецкой границы, в монастырском комплексе Хор-Вирап, проедем по живописному каньону Нораванк и посетим средневековый монастырь, заглянем в гости к виноделу и попробуем целебной водички в курортном Джермуке.
Армянская мозаика: горные ландшафты, водопады и душевное общение
Армянская мозаика: горные ландшафты, водопады и душевное общение
Армянская мозаика: горные ландшафты, водопады и душевное общение
Армянская мозаика: горные ландшафты, водопады и душевное общение
Армянская мозаика: горные ландшафты, водопады и душевное общение
Армянская мозаика: горные ландшафты, водопады и душевное общение

Что вас ожидает 🤩

  • Арарат
  • Монастырский комплекс Хор-Вирап
  • Каньон Нораванк
  • Средневековый монастырь Нораванк
  • Водопад «Волосы Русалки»
  • Арка Желаний
  • Джемрук

Что вас ждет

Этот тур для любителей вина, горных ландшафтов, водопадов и душевного общения.

Арарат и Хор-Вирап

Друзья, предлагаю выехать из Гюмри ранним утром, чтобы полюбоваться грандиозным Араратом, когда воздух еще звенящий и хрустальный. Вот и наша первая остановка — Арарат из Хор-Вирапа.
Мы остановимся недалеко от турецкой границы, в монастырском комплексе Хор-Вирап, откуда открывается великолепный обзор священной горы, с этим местом связана история принятия христианства в Армении и имена двух апостолов Фаддея и Варфоломея, много любопытных легенд и сказаний.

Фантастически красивый Нораванк

Мы продолжим путь по красивым горным дорогам, где самым незабываемым будет один из сумасшедших по красоте и энергетике ущелий Армении — каньон Нораванка. Проехав живописный каньон, мы окажемся в фантастически красивом месте, где высоко в горах притаился средневековый монастырь Нораванк.
Монастырь окружен уникальными красными скалами и являет собой шедевр средневекового армянского зодчества. Здесь все покрыто завесой тайны, здесь царство орлов и «вотчина» безоаровых коз, здесь легенды о любви и чести, здесь вольный воздух и умопомрачительные скалы.

«Вкусная» остановка

Сильная энергетика и фееричный ландшафт, фотосессия на фоне гор и пора в путь-дорожку, впереди новые чудеса, новые знакомства, новые открытия. Но для новых свершений неплохо бы подкрепиться: впереди «вкусная» остановка с изысканными блюдами национальной кухни.
Мы находимся в винодельческом регионе Армении, пора в гости к нашему виноделу. Это будет очень крутая остановка с дегустацией и общением, с тостами и истиной в вине, in vino veritas. Как сложно уехать от таких гостеприимных хозяев, от ароматного вина и сакральных виноградников, но труба зовет, впереди много неизведанного и удивительного.

Курортный Джемрук и природная арка Желаний

Едем дальше, чем выше в горы, тем красивее ландшафт, тем хрустальнее воздух, а впереди изумительный курортный городок Джермук со своей вкусной и целебной минеральной водой.
Но только ли минеральная вода и краски Джермука нас сюда заманили? Следующая наша остановка: самый романтический водопад Армении — «Волосы Русалки». Место, где можно нашептать свое желание водопаду, где фантазия слабее реальности. А еще здесь есть природная арка Желаний, обязательно надо загадать желание и пройти под аркой. Чудесный природный свод, который своей красотой сводит с ума. А не пора ли нам пройтись по знаменитой питьевой галерее и попробовать целебной водички.
Джермук — это райское местечко с бесконечным ароматом цветов, круговертью воды и милейшими и гостеприимными людьми. Уезжать не хочется, но пора, наш насыщенный день подходит к завершению.
Сколько впечатлений, новых знакомств, захватывающих историй, невероятно красивых фотографий. Поехали в Гюмри.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • комфортабельный автомобиль,
  • дегустация вина,
  • входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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