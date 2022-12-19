Ежедневная пешеходная экскурсия по Гюмри

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гюмри
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гюмри
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гюмри
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гюмри

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Вардананц
  • «Семистрельная» церковь
  • Церковь св. Знамения
  • Церковт св. Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Для знакомства с городом мы пройдемся по площади Вардананц, познакомимся с уникальной «Семистрельной» церковью, узнаем почему дом ростовщика гюмрийцами назван «Доброе утро», поймем, в чем уникальность архитектуры бани Костановых, посетим церковь св. Знамения, узнаем историю семьи, построившей здание отеля «Вилла Карс», остановимся у старейшей в Армении фотостудии, поговорим о творческих традициях города у Центра детского творчества, пройдемся по первой пешеходной улице в СССР, заглянем в парикмахерскую, сохранившую дизайн советского периода, разберем историю постройки церкови св. Спасителя, как символа гюмрийского бахвальства, а для знакомства с современным искусством города зайдем в галерею.

Кроме осмотра достопримечательностей, мы ответим на вопросы и дадим советы, которые помогут вам ориентироваться в городе.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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