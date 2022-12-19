Для знакомства с городом мы пройдемся по площади Вардананц, познакомимся с уникальной «Семистрельной» церковью, узнаем почему дом ростовщика гюмрийцами назван «Доброе утро», поймем, в чем уникальность архитектуры бани Костановых, посетим церковь св. Знамения, узнаем историю семьи, построившей здание отеля «Вилла Карс», остановимся у старейшей в Армении фотостудии, поговорим о творческих традициях города у Центра детского творчества, пройдемся по первой пешеходной улице в СССР, заглянем в парикмахерскую, сохранившую дизайн советского периода, разберем историю постройки церкови св. Спасителя, как символа гюмрийского бахвальства, а для знакомства с современным искусством города зайдем в галерею.

Кроме осмотра достопримечательностей, мы ответим на вопросы и дадим советы, которые помогут вам ориентироваться в городе.