Фейерверк незабываемых впечатлений: тур по главным красотам Армении

Мы предлагаем вам невероятно интересные выходные в Армении! Впечатляющие достопримечательности, фантастические горы

Мы предлагаем вам невероятно интересные выходные в Армении! Впечатляющие достопримечательности, фантастические горы, исторические загадки, ароматное вино, очень вкусная еда, встречи с интересными людьми. Заряд положительных эмоций обеспечен!
Фейерверк незабываемых впечатлений: тур по главным красотам Армении
Фейерверк незабываемых впечатлений: тур по главным красотам Армении
Фейерверк незабываемых впечатлений: тур по главным красотам Армении
Фейерверк незабываемых впечатлений: тур по главным красотам Армении
Фейерверк незабываемых впечатлений: тур по главным красотам Армении
Фейерверк незабываемых впечатлений: тур по главным красотам Армении

Что вас ожидает 🤩

  • Гарни
  • Гегард
  • Аштарак
  • Бюракан
  • Амберд
  • Еревану
  • Севан
  • Севанаванк

Что вас ждет

Мы предлагаем очень интересные выходные в Армении!!!
Впечатляющие достопримечательности, фантастические горы, исторические загадки, ароматное вино, очень вкусная еда, встречи с интересными людьми. Заряд положительных эмоций обеспечен!
День 1. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Гарни — Гегард
Нашей первой остановкой станет уникальный храмовый комплекс Гегард (XIII), который находится в живописном ущелье горной речки. Монастырь «Семь церквей и сорок алтарей» хранит множество тайн и историй.
Далее мы проедем всего 10 км и погрузимся в эпоху эллинизма. Великолепный языческий храм Гарни — наша вторая остановка. Мы окажемся в дохристианской Армении и узнаем много любопытного об этих непростых временах.
А сейчас время вкусной остановки. После обеда мы отправимся осматривать нерукотворную достопримечательность — Симфония камней в ущелье реки Азат.

День 2. Аштарак — Бюракан — Амберд

Мы сделаем короткую остановку в Аштараке, у миниатюрной церкви Кармравор. После этого мы отправимся на южный склон горы Арагац, где на высоте 2300 м н. у. моря расположилась крепость в облаках — Амберд. После прогулки по территории замка-крепости вы отправитесь в село Бюракан, где вас ждет вкусный обед, а также мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха в гостеприимном Chir's House.
Вас ждет вкусная дегустация, великолепная фотосессия на фоне гор и виноградников.
День 3. Обзорная экскурсия по Еревану — Севан — Севанаванк
После обзорной экскурсии по Еревану вы отправитесь в удивительное место силы — высокогорное озеро Севан — бирюзовое чудо Армении, которое находится на высоте 2000 м над уровнем моря. У вас будет возможность полакомиться вкусной севанской рыбкой. На полуострове находится знаменитый Севанский монастырь, откуда открываются изумительные виды на окружающие красоты.

Важно знать

Размещение в отелях на 2 ночи (3* отель). Вы будете проживать в уютных, комфортных отелях с целым спектром услуг.
По утрам вас будет ожидать вкуснейший завтрак. Персонал, который сделает все, чтобы вы чувствовали себя как дома.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансферы,
  • комфортабельный транспорт,
  • услуги русскоязычного гида,
  • входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • дегустация вина,
  • мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги русскоязычного гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Дегустация вина
  • Мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Размещение в отелях на 2 ночи (3* отель). Вы будете проживать в уютных, комфортных отелях с целым спектром услуг.
  • По утрам вас будет ожидать вкуснейший завтрак. Персонал, который сделает все, чтобы вы чувствовали себя как дома
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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