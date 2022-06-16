Что вас ждет
Мы предлагаем очень интересные выходные в Армении!!!
Впечатляющие достопримечательности, фантастические горы, исторические загадки, ароматное вино, очень вкусная еда, встречи с интересными людьми. Заряд положительных эмоций обеспечен!
День 1. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Гарни — Гегард
Нашей первой остановкой станет уникальный храмовый комплекс Гегард (XIII), который находится в живописном ущелье горной речки. Монастырь «Семь церквей и сорок алтарей» хранит множество тайн и историй.
Далее мы проедем всего 10 км и погрузимся в эпоху эллинизма. Великолепный языческий храм Гарни — наша вторая остановка. Мы окажемся в дохристианской Армении и узнаем много любопытного об этих непростых временах.
А сейчас время вкусной остановки. После обеда мы отправимся осматривать нерукотворную достопримечательность — Симфония камней в ущелье реки Азат.
День 2. Аштарак — Бюракан — Амберд
Мы сделаем короткую остановку в Аштараке, у миниатюрной церкви Кармравор. После этого мы отправимся на южный склон горы Арагац, где на высоте 2300 м н. у. моря расположилась крепость в облаках — Амберд. После прогулки по территории замка-крепости вы отправитесь в село Бюракан, где вас ждет вкусный обед, а также мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха в гостеприимном Chir's House.
Вас ждет вкусная дегустация, великолепная фотосессия на фоне гор и виноградников.
День 3. Обзорная экскурсия по Еревану — Севан — Севанаванк
После обзорной экскурсии по Еревану вы отправитесь в удивительное место силы — высокогорное озеро Севан — бирюзовое чудо Армении, которое находится на высоте 2000 м над уровнем моря. У вас будет возможность полакомиться вкусной севанской рыбкой. На полуострове находится знаменитый Севанский монастырь, откуда открываются изумительные виды на окружающие красоты.
Важно знать
Размещение в отелях на 2 ночи (3* отель). Вы будете проживать в уютных, комфортных отелях с целым спектром услуг.
По утрам вас будет ожидать вкуснейший завтрак. Персонал, который сделает все, чтобы вы чувствовали себя как дома.
В стоимость экскурсии включено:
- трансферы,
- комфортабельный транспорт,
- услуги русскоязычного гида,
- входные билеты.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- дегустация вина,
- мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха.