Что вас ждет

Мы предлагаем очень интересные выходные в Армении!!!

Впечатляющие достопримечательности, фантастические горы, исторические загадки, ароматное вино, очень вкусная еда, встречи с интересными людьми. Заряд положительных эмоций обеспечен!

День 1. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Гарни — Гегард

Нашей первой остановкой станет уникальный храмовый комплекс Гегард (XIII), который находится в живописном ущелье горной речки. Монастырь «Семь церквей и сорок алтарей» хранит множество тайн и историй.

Далее мы проедем всего 10 км и погрузимся в эпоху эллинизма. Великолепный языческий храм Гарни — наша вторая остановка. Мы окажемся в дохристианской Армении и узнаем много любопытного об этих непростых временах.

А сейчас время вкусной остановки. После обеда мы отправимся осматривать нерукотворную достопримечательность — Симфония камней в ущелье реки Азат.

День 2. Аштарак — Бюракан — Амберд

Мы сделаем короткую остановку в Аштараке, у миниатюрной церкви Кармравор. После этого мы отправимся на южный склон горы Арагац, где на высоте 2300 м н. у. моря расположилась крепость в облаках — Амберд. После прогулки по территории замка-крепости вы отправитесь в село Бюракан, где вас ждет вкусный обед, а также мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха в гостеприимном Chir's House.

Вас ждет вкусная дегустация, великолепная фотосессия на фоне гор и виноградников.

День 3. Обзорная экскурсия по Еревану — Севан — Севанаванк

После обзорной экскурсии по Еревану вы отправитесь в удивительное место силы — высокогорное озеро Севан — бирюзовое чудо Армении, которое находится на высоте 2000 м над уровнем моря. У вас будет возможность полакомиться вкусной севанской рыбкой. На полуострове находится знаменитый Севанский монастырь, откуда открываются изумительные виды на окружающие красоты.

Важно знать

Размещение в отелях на 2 ночи (3* отель). Вы будете проживать в уютных, комфортных отелях с целым спектром услуг.

По утрам вас будет ожидать вкуснейший завтрак. Персонал, который сделает все, чтобы вы чувствовали себя как дома.

В стоимость экскурсии включено:

трансферы,

комфортабельный транспорт,

услуги русскоязычного гида,

входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно: