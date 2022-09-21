Колоритный Гюмри: обзорная прогулка

Во время пешеходной экскурсии мы пройдёмся по улицам колоритной столицы

Во время пешеходной экскурсии мы пройдёмся по улицам колоритной столицы, посетим церковь Семи Ран и церковь Святого Знамения.

Увидим знаменитую Черную крепость, построенную в начале XIX века, когда Гюмри ещё назывался Александрополем, в честь императрицы Александры Фёдоровны.
Колоритный Гюмри: обзорная прогулка
Колоритный Гюмри: обзорная прогулка
Колоритный Гюмри: обзорная прогулка
Колоритный Гюмри: обзорная прогулка
Колоритный Гюмри: обзорная прогулка
Колоритный Гюмри: обзорная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Семи Ран
  • Церковь Святого Знамения
  • Монастырские комплексы Мармашен и Аричаванк
  • Черная крепость
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Гюмри — второй по величине город в Армении, где национальные традиции уходят корнями в глубокую древность, а колорит, присущий этому городу, проявляется во всем — в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и в острым чувстве юмора, присущем жителям Гюмри. Отсюда родом любимый всеми Фрунзик Мкртчян, известный по фильму «Мимино».
Во время пешеходной экскурсии мы пройдёмся по улицам колоритной столицы, посетим церкви Семи Ран и Святого Знамения. Увидим знаменитую Черную крепость, построенную в начале XIX века, когда Гюмри ещё назывался Александрополем, в честь императрицы Александры Фёдоровны.
И если от старого Еревана (Эривани) осталось очень мало, то Александрополь сохранился прекрасно, оставшись по сути единственным старинным армянским городом.
Гюмри дважды был разрушен сильными землетрясениями в 1926 г. и в 1988 г. Следы последнего землетрясения ещё видны, но город постепенно возрождается, как птица Феникс.
Посетив Гюмри, можно осмотреть и два красивых монастырских комплекса Мармашен и Аричаванк, расположенных недалеко от Гюмри. Аричаванк (VII-XIII вв.) известен своими изысканными барельефами. В начале XI века Аричаванк был разрушен во время нашествий турок-сельджуков. Спустя столетие по инициативе вардапета (ученый монах) Григора он был восстановлен.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обеды на маршруте,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обеды на маршруте
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для путешествия выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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