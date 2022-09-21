Что вас ждет

Гюмри — второй по величине город в Армении, где национальные традиции уходят корнями в глубокую древность, а колорит, присущий этому городу, проявляется во всем — в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и в острым чувстве юмора, присущем жителям Гюмри. Отсюда родом любимый всеми Фрунзик Мкртчян, известный по фильму «Мимино».

Во время пешеходной экскурсии мы пройдёмся по улицам колоритной столицы, посетим церкви Семи Ран и Святого Знамения. Увидим знаменитую Черную крепость, построенную в начале XIX века, когда Гюмри ещё назывался Александрополем, в честь императрицы Александры Фёдоровны.

И если от старого Еревана (Эривани) осталось очень мало, то Александрополь сохранился прекрасно, оставшись по сути единственным старинным армянским городом.

Гюмри дважды был разрушен сильными землетрясениями в 1926 г. и в 1988 г. Следы последнего землетрясения ещё видны, но город постепенно возрождается, как птица Феникс.

Посетив Гюмри, можно осмотреть и два красивых монастырских комплекса Мармашен и Аричаванк, расположенных недалеко от Гюмри. Аричаванк (VII-XIII вв.) известен своими изысканными барельефами. В начале XI века Аричаванк был разрушен во время нашествий турок-сельджуков. Спустя столетие по инициативе вардапета (ученый монах) Григора он был восстановлен.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: