Что вас ждет

Мы отправимся в невероятное по красоте, вкусу и насыщенности путешествие, где насладимся великолепными видами гор Арагац и Араилер, очарованием горных дорог, ароматными винами, натуральными сухофруктами, архитектурными шедеврами Средневековья.

Мы сделаем короткую остановку в Аштараке, у миниатюрной церкви Кармравор (Красная). После этого отправимся на южный склон горы Арагац, где на высоте 2300 м н. у. моря расположилась крепость в облаках — Амберд. В VII веке ее построили князья из рода Камсаракан.

После прогулки по территории замка-крепости отправимся в село Бюракан, где нас ждет вкусный обед и мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха в гостеприимном Chir's House.

Мы погуляем по огромному саду, в зависимости от сезона поучаствуем в процессе сбора фруктов и ягод. Надышавшись свежим горным воздухом, полакомившись сладостями, вы отправитесь на винодельню, где познакомитесь с виноделом, который расскажет и покажет процесс приготовления вина, после чего вас ждет вкусная дегустация, великолепная фотосессия на фоне гор и виноградников.

В прекрасном настроении вы вернетесь в Гюмри.

Важно знать

Для путешествия выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой солнцезащитные очки, легкую накидку.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

услуги водителя,

комфортабельный минивэн,

мастер-класс по приготовлению сухофруктов.

Туристы оплачивают самостоятельно: