Крепость в облаках со сладким послевкусием: Амберд и винодельня

Мы отправимся в невероятное по красоте, вкусу и насыщенности путешествие, где насладимся великолепными видами гор Арагац

Мы отправимся в невероятное по красоте, вкусу и насыщенности путешествие, где насладимся великолепными видами гор Арагац и Араилер, очарованием горных дорог, ароматными винами, натуральными сухофруктами, архитектурными шедеврами Средневековья.
Крепость в облаках со сладким послевкусием: Амберд и винодельня
Крепость в облаках со сладким послевкусием: Амберд и винодельня
Крепость в облаках со сладким послевкусием: Амберд и винодельня
Крепость в облаках со сладким послевкусием: Амберд и винодельня
Крепость в облаках со сладким послевкусием: Амберд и винодельня

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Арагац и Араилер
  • Аштарак
  • Амберд
  • Село Бюракан

Что вас ждет

Мы отправимся в невероятное по красоте, вкусу и насыщенности путешествие, где насладимся великолепными видами гор Арагац и Араилер, очарованием горных дорог, ароматными винами, натуральными сухофруктами, архитектурными шедеврами Средневековья.
Мы сделаем короткую остановку в Аштараке, у миниатюрной церкви Кармравор (Красная). После этого отправимся на южный склон горы Арагац, где на высоте 2300 м н. у. моря расположилась крепость в облаках — Амберд. В VII веке ее построили князья из рода Камсаракан.
После прогулки по территории замка-крепости отправимся в село Бюракан, где нас ждет вкусный обед и мастер-класс по приготовлению сухофруктов и сладкого суджуха в гостеприимном Chir's House.
Мы погуляем по огромному саду, в зависимости от сезона поучаствуем в процессе сбора фруктов и ягод. Надышавшись свежим горным воздухом, полакомившись сладостями, вы отправитесь на винодельню, где познакомитесь с виноделом, который расскажет и покажет процесс приготовления вина, после чего вас ждет вкусная дегустация, великолепная фотосессия на фоне гор и виноградников.
В прекрасном настроении вы вернетесь в Гюмри.

Важно знать

Для путешествия выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой солнцезащитные очки, легкую накидку.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • услуги водителя,
  • комфортабельный минивэн,
  • мастер-класс по приготовлению сухофруктов.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • дегустация вина.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Комфортабельный минивэн
  • Мастер-класс по приготовлению сухофруктов
Что не входит
  • Дегустация вина
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для путешествия выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой солнцезащитные очки, легкую накидку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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