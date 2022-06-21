Мир армянских традиций: фольклор, керамика, вино и шашлык

Предлагаю вам авторский оригинальный и насыщенный тур, в котором объединились вино

Предлагаю вам авторский оригинальный и насыщенный тур, в котором объединились вино и шоколад, фольклор и архитектура, горы и ущелья, вкус и настроение.

Мы посетим монастырь Сагмосаванк, полакомимся местным шоколадом в городе Аштараке, полюбуемся церковью VII века, погостим у гончара-керамиста и погрузимся в древний мир армянских традиций в этноцентре Тонацуйц.
Мир армянских традиций: фольклор, керамика, вино и шашлык
Мир армянских традиций: фольклор, керамика, вино и шашлык
Мир армянских традиций: фольклор, керамика, вино и шашлык
Мир армянских традиций: фольклор, керамика, вино и шашлык
Мир армянских традиций: фольклор, керамика, вино и шашлык

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Сагмосаванк
  • Шоколадная фабрика
  • Гора Арарат
  • Вершины потухшего вулкана Арагаца
  • Вулканическая гора Араилер
  • Церковь Кармравор
  • Дом гончара-керамиста
  • Этноцентр Тонацуйц

Что вас ждет

Предлагаю вам авторский оригинальный и насыщенный тур, в котором объединились вино и шоколад, фольклор и архитектура, горы и ущелья, вкус и настроение.

Монастырь Сагмосаванк

Наша первая остановка у монастыря XIII века Сагмосаванк. Монастырь псалмов стоит на краю бездны над обрывом, внизу ущелье реки Касах, напротив — священная гора Арарат, с одной стороны — вершины потухшего вулкана Арагаца, а с другой расположилась еще одна вулканическая гора Араилер.

Шоколадная фабрика и миниатюрная церковь

Мы продолжим путь и окажемся на фабрике шоколада в городе Аштараке. Здесь шоколадная фея будет угощать и соблазнять нас шоколадными изысками.
После такой «сладкой» остановки и полюбовавшись миниатюрной, изысканной церковью VII века Кармравор (Красная), которая находится в соседстве с шоколадным домом, мы отправимся в путешествие по склонам Арагаца.

В гости к гончару-керамисту

Следующая наша остановка — это вкусный обед и искусство, в доме гончара-керамиста, где мы полюбуемся на чудесные картины и керамические изделия. Нас ждет обед: вкусные шашлыки и натуральные напитки — домашнее вино и водка.
Вы сможете поработать на гончарном круге и своими руками сотворить чудо, получить удовольствие от общения с глиной.

Древний мир армянских традиций

Вы думаете, что уже время вернуться в Гюмри. Еще рано, нас ждут в этноцентре Тонацуйц в Бюракане.
Вы погрузитесь в древний мир армянских традиций, обрядов, ритуалов. Народные песни, сказания, сказки, легенды — все, что так привлекает и манит, чуть-чуть приоткроем завесу мистики, тайны и волшебства тысячелетий.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • дегустация вина,
  • услуги гида,
  • фольклорный концерт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • работа на гончарном круге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Дегустация вина
  • Услуги гида
  • Фольклорный концерт
Что не входит
  • Работа на гончарном круге
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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