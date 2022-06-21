Что вас ждет

Предлагаю вам авторский оригинальный и насыщенный тур, в котором объединились вино и шоколад, фольклор и архитектура, горы и ущелья, вкус и настроение.

Монастырь Сагмосаванк

Наша первая остановка у монастыря XIII века Сагмосаванк. Монастырь псалмов стоит на краю бездны над обрывом, внизу ущелье реки Касах, напротив — священная гора Арарат, с одной стороны — вершины потухшего вулкана Арагаца, а с другой расположилась еще одна вулканическая гора Араилер.

Шоколадная фабрика и миниатюрная церковь

Мы продолжим путь и окажемся на фабрике шоколада в городе Аштараке. Здесь шоколадная фея будет угощать и соблазнять нас шоколадными изысками.

После такой «сладкой» остановки и полюбовавшись миниатюрной, изысканной церковью VII века Кармравор (Красная), которая находится в соседстве с шоколадным домом, мы отправимся в путешествие по склонам Арагаца.

В гости к гончару-керамисту

Следующая наша остановка — это вкусный обед и искусство, в доме гончара-керамиста, где мы полюбуемся на чудесные картины и керамические изделия. Нас ждет обед: вкусные шашлыки и натуральные напитки — домашнее вино и водка.

Вы сможете поработать на гончарном круге и своими руками сотворить чудо, получить удовольствие от общения с глиной.

Древний мир армянских традиций

Вы думаете, что уже время вернуться в Гюмри. Еще рано, нас ждут в этноцентре Тонацуйц в Бюракане.

Вы погрузитесь в древний мир армянских традиций, обрядов, ритуалов. Народные песни, сказания, сказки, легенды — все, что так привлекает и манит, чуть-чуть приоткроем завесу мистики, тайны и волшебства тысячелетий.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

дегустация вина,

услуги гида,

фольклорный концерт.

Туристы оплачивают самостоятельно: