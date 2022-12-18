Персональная прогулка с гидом по Гюмри

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Персональная прогулка с гидом по Гюмри
Персональная прогулка с гидом по Гюмри
Персональная прогулка с гидом по Гюмри
Персональная прогулка с гидом по Гюмри

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Вардананц
  • «Семистрельная» церковь
  • Церковь св. Знамения
  • Церковт св. Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Гюмри."Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культура

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