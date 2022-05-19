Что вас ждет

Наше красивое путешествие в сине-зеленых тонах начнем с утра пораньше, чтобы дольше наслаждаться райской природой и кристально свежим, целебным воздухом.

Мы начнем путешествие на высоте 2000 м над уровнем моря, на Севанском полуострове, откуда полюбуемся красотой озера, монастырского комплекса IX века Севанаванк и окружающей природы.

Озеро Севан, уютно устроившееся в громадной горной чаше, и Севанская обитель таят в себе множество тайн и загадок. При желании вы можете отведать вкуснейшей севанской рыбки прямо на берегу озера.

Продолжая наше путешествие, «нырнем» в изумрудную зелень дилижанских лесов.

Мы посетим Старый Дилижан, где увидим архитектурные красоты XIX в., посетим мастерские художников, керамистов, мастеров резьбы по дереву.

Через заповедный буковый лес мы отправимся посмотреть монастырь Агарцин — храмовый комплекс X-XIII в., расположенный в живописной лесной долине. История этого красивого места окутана тайнами.

Насмотревшись красот и надышавшись вкусным воздухом, в прекрасном настроении вернемся в Гюмри.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

услуги водителя,

комфортабельный минивэн.

Туристы оплачивают самостоятельно: