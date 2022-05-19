Путешествие в сине-зеленых тонах: Севан и Агарцин

Приглашаем вас в путешествие в сине-зеленых тонах

Приглашаем вас в путешествие в сине-зеленых тонах.

Мы посетим Севанский полуостров, полюбуемся красотой озера и монастырского комплекса IX века Севанаванк, полакомимся вкуснейшей севанской рыбкой.

Побываем в Старом Дилижане и увидим монастырь Агарцин — храмовый комплекс X-XIII в.
Путешествие в сине-зеленых тонах: Севан и Агарцин
Путешествие в сине-зеленых тонах: Севан и Агарцин
Путешествие в сине-зеленых тонах: Севан и Агарцин
Путешествие в сине-зеленых тонах: Севан и Агарцин
Путешествие в сине-зеленых тонах: Севан и Агарцин
Путешествие в сине-зеленых тонах: Севан и Агарцин

Что вас ожидает 🤩

  • Севан
  • Севанаванк
  • Старый Дилижан
  • Агарцин

Что вас ждет

Наше красивое путешествие в сине-зеленых тонах начнем с утра пораньше, чтобы дольше наслаждаться райской природой и кристально свежим, целебным воздухом.
Мы начнем путешествие на высоте 2000 м над уровнем моря, на Севанском полуострове, откуда полюбуемся красотой озера, монастырского комплекса IX века Севанаванк и окружающей природы.
Озеро Севан, уютно устроившееся в громадной горной чаше, и Севанская обитель таят в себе множество тайн и загадок. При желании вы можете отведать вкуснейшей севанской рыбки прямо на берегу озера.
Продолжая наше путешествие, «нырнем» в изумрудную зелень дилижанских лесов.
Мы посетим Старый Дилижан, где увидим архитектурные красоты XIX в., посетим мастерские художников, керамистов, мастеров резьбы по дереву.
Через заповедный буковый лес мы отправимся посмотреть монастырь Агарцин — храмовый комплекс X-XIII в., расположенный в живописной лесной долине. История этого красивого места окутана тайнами.
Насмотревшись красот и надышавшись вкусным воздухом, в прекрасном настроении вернемся в Гюмри.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • услуги водителя,
  • комфортабельный минивэн.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Комфортабельный минивэн
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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