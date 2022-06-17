Севанская мозаика: путешествие к высокогорному озеру

Предлагаю Вам красивое, веселое, необычное, вкусное и интересное путешествие на озеро Севан

Предлагаю Вам красивое, веселое, необычное, вкусное и интересное путешествие на озеро Севан.

Здесь можно увидеть прекрасные средневековые монастыри, руины крепостей, урартские цитадели и поселения, открытые археологические площадки.

Можно полакомиться вкусной рыбкой, поплавать в чистейшей воде, позагорать, сделать великолепные снимки.
Севанская мозаика: путешествие к высокогорному озеру
Севанская мозаика: путешествие к высокогорному озеру
Севанская мозаика: путешествие к высокогорному озеру
Севанская мозаика: путешествие к высокогорному озеру
Севанская мозаика: путешествие к высокогорному озеру
Севанская мозаика: путешествие к высокогорному озеру

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Севан
  • Полуостров «Камень невестки»
  • Средневековые монастыри
  • Руины крепостей
  • Урартские цитадели
  • Хачкары
  • Сыроварня

Что вас ждет

Предлагаю Вам красивое, веселое, необычное, вкусное и интересное путешествие на озеро Севан.
Севан — одно из красивейших озер в мире. Озеро, расположенное в гигантской горной чаше, изумительно с разных ракурсов. Севан — пресноводное озеро со сладкой водичкой.
Здесь можно увидеть прекрасные средневековые монастыри, руины крепостей, урартские цитадели и поселения, открытые археологические площадки. Можно полакомиться вкусной рыбкой, поплавать в чистейшей воде, позагорать, сделать великолепные снимки.

Программа путешествия

Утром отправимся на озеро, где нас ждет полуостров «Камень невестки», откуда открываются изумительные виды на само озеро. Далее отправимся на другой берег, где вдоволь поплаваем и позагораем на красивом пляже, после нас ждет вкуснейший обед: севанская рыбка, приготовленная на углях. Подкрепившись, можно продолжить наше путешествие и посмотреть Хачкары (крест-камни, внесенные в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО) Норатуса.
Мы увидим еще один монастырь на живописном утесе и послышаем красивую легенду о людях-голубях Айраванк. После отправимся в гости на сыроварню, где узнаем, как готовятся разные сыры, в том числе необычные, и не только посмотрим, но и попробуем сыр и вино. Праздник вкуса, красоты, воды и солнца близится к концу. Вечером вернемся в Гюмри.

Важно знать

В путешествии пригодится удобная обувь, солнцезащитные очки, крем, головной убор, накидка.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги профессионального гида,
  • комфортабельный транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • дегустацию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортабельный транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Дегустация
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • В путешествии пригодится удобная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Головной убор
  • Накидка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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