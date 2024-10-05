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Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
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Завтра в 10:00
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129€117 за всё до 4 чел.
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Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
99€50 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
12 окт в 08:30
13 окт в 08:30
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 октября 2024Красивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюблены в север страны и
- ЛЛиза3 октября 2024За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
- ДДенис26 августа 2024Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности) Очень рекомендую)
- ДДенис26 августа 2024Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
- ААлександр14 августа 2024Прекрасная экскурсия, отличный гид, всё очень информативно, отличный подбор маршрута, показал некоторые интересные места, куда обычно не водят туристов. Очень комфортный человек, провели вместе много часов и не устали. Большое спасибо! Рекомендую
- ККарина31 октября 2023Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и
Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На Рождество»
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