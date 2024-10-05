читать дальше программу экскурсии, за что ему отдельное большое спасибо. Мы посетили много интересных мест. Знания Грачьи об истории родных мест просто энциклопедические, а любовь к своему краю - безгранична. Большое спасибо за отличное путешествие.

Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и