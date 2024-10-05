На Рождество – экскурсии в Кировакане

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кировакане, цены от €50, скидки до 49%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
скидка
9%
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
129117 за всё до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
На машине
скидка
49%
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
9950 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
12 окт в 08:30
13 окт в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 октября 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Красивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюблены в север страны и
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    безумно благодарны нашему гиду за такую неравнодушную подачу материала, за гибкий подход, за подарки на память и за такой потрясающий и насыщенный день!!!

    Красивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюбленыКрасивее мест, что покажет вам Грачья, во всей Армении вы просто не найдёте. Мы бесконечно влюблены
  • Л
    Лиза
    3 октября 2024
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
  • Д
    Денис
    26 августа 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности) Очень рекомендую)
    Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)Безумно красивая природа и очень интерсные памятники, пещеры и другие достопримечательности)
  • Д
    Денис
    26 августа 2024
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
    Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
  • А
    Александр
    14 августа 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Прекрасная экскурсия, отличный гид, всё очень информативно, отличный подбор маршрута, показал некоторые интересные места, куда обычно не водят туристов. Очень комфортный человек, провели вместе много часов и не устали. Большое спасибо! Рекомендую
  • К
    Карина
    31 октября 2023
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и
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    программу экскурсии, за что ему отдельное большое спасибо. Мы посетили много интересных мест. Знания Грачьи об истории родных мест просто энциклопедические, а любовь к своему краю - безгранична. Большое спасибо за отличное путешествие.

    Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внесЭто был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Кировакану в октябре 2024
Сейчас в Кировакане в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 117 со скидкой до 49%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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