Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

День 1: Обзорная экскурсия ⛳ по Мельбурну — полдня + свободное время — M1 День 2: Поездка по Великой Океанской Дороге к 12 апостолам — полный день — M8 День 3: Экскурсия по окрестностям Мельбурна: кормление диких попугаев какаду, поездка на старинном паровозе Паффинг Билли по эвкалиптовому лесу 🌲, заповедник австралийский животных Хилсвилл — полный день — M5 Стоимость на всех за 3 дня экскурсий: 1–3 человека: AUD $1600 (обычно $2250) — скидка $650! 4–7 человек: AUD $1700 (обычно $2850) — скидка $1150! 8–12 человек: AUD $1900 (обычно $3450) — скидка $1550! Еще Скидки: 15% скидка на смотровую площадку башни Эврика, 10% скидка в Аквариум, 10% скидка на вход в зоопарк 20% скидка на круиз по реке Ярра (на 2-х человек) Дополнительные опции: Дополнительная экскурсия на полный день — 1–3 чел: $500 / 4–7 чел: $600 / 8–12 чел: $800 Гостиница в центре Мельбурна(если нужна): 3* — $100 за ночь на 2-их 4* — $150 за ночь на 2-их 5* — $200 за ночь на 2-их * Цены на гостиницы и туры могут варьироваться в пиковые сезоны. Входные платы и еда не включены. ------------------ Закажите 2 турпакета в Сиднее и Мельбурне, и получите еще скидку 5% на оба турпакета! ----------------- ** Просим Вас заказывать турпакеты не позднее, чем за 2 недели до приезда. Мы не гарантируем, что сможем предоставить турпакет при заказе менее чем за 14 дней до начала экскурсий.

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