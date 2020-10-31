Как добраться до Калгурли на самолёте

В Калгурли 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kalgoorlie Airport» вам не избежать

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Калгурли - Болдер KGI Kalgoorlie Airport

Самые дешёвые билеты в Калгурли из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути из 🇦🇺 Перта 8 450 1ч 5м * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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