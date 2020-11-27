Летим в Канберру

Как добраться до Канберры на самолёте

В Канберре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Canberra Airport» вам не избежать

Список аэропортов Канберры

  1. Канберра CBR
    Canberra Airport

Самые дешёвые билеты в Канберру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.11.2020из 🇦🇺Мельбурна9 5331ч 5м
26.10.2020из 🇦🇺Кэрнса14 84317ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇦🇺Лонсестона14 99523ч 40м (⇵1)
20.12.2020из 🇦🇺Милдьюры16 8363ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇦🇺Хобарта19 158
30.05.2021из 🇺🇸Гонолулу23 61927ч 35м (⇵1)
26.05.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса41 47821ч 50м (⇵2)
26.05.2021из 🇷🇺Москвы49 40935ч 20м (⇵2)
03.06.2021из 🇧🇾Минска81 90135ч 20м (⇵2)
17.02.2021из 🇺🇿Ташкента99 67151ч 25м (⇵2)
13.10.2020из Сеула127 89638ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇦🇪Дубая196 85340ч 45м (⇵2)
26.12.2020из 🇳🇬Лагоса197 96769ч 45м (⇵2)
13.11.2020из 🇳🇱Амстердама465 34243ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Канберры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Брисбен, Стамбул, Куала-Лумпур и Голд-Кост

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Канберры