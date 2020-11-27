Как добраться до Канберры на самолёте
В Канберре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Canberra Airport» вам не избежать
Список аэропортов Канберры
- Канберра CBRCanberra Airport
Самые дешёвые билеты в Канберру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|9 533
|1ч 5м
|26.10.2020
|из 🇦🇺Кэрнса
|14 843
|17ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇦🇺Лонсестона
|14 995
|23ч 40м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇦🇺Милдьюры
|16 836
|3ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇦🇺Хобарта
|19 158
|2ч
|30.05.2021
|из 🇺🇸Гонолулу
|23 619
|27ч 35м (⇵1)
|26.05.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|41 478
|21ч 50м (⇵2)
|26.05.2021
|из 🇷🇺Москвы
|49 409
|35ч 20м (⇵2)
|03.06.2021
|из 🇧🇾Минска
|81 901
|35ч 20м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|99 671
|51ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из Сеула
|127 896
|38ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|196 853
|40ч 45м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|197 967
|69ч 45м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|465 342
|43ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Канберры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Канберры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Брисбен, Стамбул, Куала-Лумпур и Голд-Кост
- 25.11.202013.02.2021
- 27.10.202029.10.2020
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