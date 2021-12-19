Все экскурсии и мероприятия в Кернсе
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€16.48
за 1 чел.
Кэрнс Аквариум
⛴ На теплоходе
Испытайте морское сафари дикой природы в одном из лучших аквариумов Квинсленда
Круиз
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€64.67
за 1 чел.
Эко-приключение на Зеленом острове: круиз на катамаране из Кернса
Проведите день на тропическом острове на Большом Барьерном рифе
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€31.7
за 1 чел.
Живописная железная дорога Куранда
Путешествие по тропическому лесу на знаменитом поезде Куранда
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€15.22
за 1 чел.
Зоопарк Кернс и купол дикой природы
Ziplines, коалы и гигантский крокодил - в этом парке приключений есть все!
Входной билет
24д 9ч
€60.23
за 1 чел.
Тропический лес Куранда и трансфер из Кернса
Забронируйте билет и отправляйтесь в тропический лес Куранда
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24д 9ч
€98.27
за 1 чел.
Лесопосадка Куранда с кабелем Skyrail Rainforest
Посетите тропический лес Куранда и отправляйтесь в путешествие по небу
Входной билет
€61.5
за 1 чел.
Парк дикой природы Cairns: пакет из 4 парков
Получите доступ к четырем потрясающим паркам дикой природы Кэрнса с одним удобным билетом
Круиз
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6д 6ч
€62.77
за 1 чел.
Круиз на закате в Кернс-Сансет
Погуляйте на закате во время ужина в Кернс
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€55.79
за 1 чел.
Паромный трансфер на Зеленый остров
Наслаждайтесь беззаботными трансферами на Зеленый остров и Кэрнс и обратно
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€159.77
за 1 чел.
Приключение на Большом Барьерном рифе
Почувствуйте захватывающую дух красоту Внешнего Большого Барьерного рифа
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5д
€100.81
за 1 чел.
Встреча с морскими обитателями в аквариуме Кэрнса
⛴ На теплоходе
Лучший способ познакомиться с аквариумом Кэрнса
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19д 9ч
€95.1
за 1 чел.
Тропический лес Куранда с живописной железной дорогой Куранда
Посетите тропический лес Куранда и вернитесь вдоль живописной железной дороги Куранда
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€31.07
за 1 чел.
Walk The Plank
Сможете ли вы пройтись по этому новому аттракциону Skypark Cairns?
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€62.77
за 1 чел.
Гигантские качели в Skypark Cairns
Единственные в Австралии качели для нескольких человек расширяют границы гравитации
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кернсе – доступно 14 экскурсий на 2021 год, цены от €15.22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кернсе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австралии на 📅 декабрь, январь и февраль