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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кернсе – доступно 14 экскурсий на 2021 год, цены от €15.22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кернсе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австралии на 📅 декабрь, январь и февраль