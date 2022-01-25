Если вы находитесь в Квинсленде, обязательно посетите Большой Барьерный риф. Это путешествие на катамаране из Кернса приведет вас к одному из самых идиллических островов рифа, Зеленому острову, и даст вам возможность провести день в любое удобное для вас время.

В этом древнем коралловом рифе обитает множество морских и птиц. В качестве основного места обитания морских черепах вы можете встретить местных жителей во время сноркелинга. Если хотите, отдохните на белоснежных пляжах острова, исследуйте экзотические джунгли или выпейте коктейль в баре у бассейна.