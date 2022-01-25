Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Если вы находитесь в Квинсленде, обязательно посетите Большой Барьерный риф. Это путешествие на катамаране из Кернса приведет вас к одному из самых идиллических островов рифа, Зеленому острову, и даст вам возможность провести день в любое удобное для вас время.
В этом древнем коралловом рифе обитает множество морских и птиц. В качестве основного места обитания морских черепах вы можете встретить местных жителей во время сноркелинга. Если хотите, отдохните на белоснежных пляжах острова, исследуйте экзотические джунгли или выпейте коктейль в баре у бассейна.
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз на катамаране от Кернса до острова Грин
Полдня или до 7 часов на Зеленом острове в зависимости от выбранного времени отправления
Кофе и чай перед отправлением из Кернса
Выбор снаряжения для сноркелинга или экскурсия на корабле со стеклянным дном (на выбор - по прибытии или на борту судна)
Пользование бассейном на острове
Набережная острова Эко (с самостоятельным управлением)
Использование средств обслуживания посетителей
Что не входит
Трансфер из отеля
Еда и дополнительные напитки (доступны в ресторане и снэк-барах острова)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.