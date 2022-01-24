Дикая природа Австралии не похожа ни на что другое на Земле - это распространяется и на жизнь под волнами! _Sea_ для себя, с билетом в потрясающий Аквариум Кэрнса: обширный, ультрасовременный объект, вмещающий 15 000 невероятных животных в 70 уникальных местах обитания - далеко!

Станьте свидетелем внушающих страх кормлений акул, попрактикуйтесь в аквариумах для морских и рептилий, посмотрите на скатов, пила, питонов, морских коньков, черепах, мурен, калейдоскоп потрясающих тропических рыб и многое другое.