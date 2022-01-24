Кэрнс Аквариум

Испытайте морское сафари дикой природы в одном из лучших аквариумов Квинсленда

5
8 отзывов
В группе
Кэрнс Аквариум
Кэрнс Аквариум
Кэрнс Аквариум
Кэрнс Аквариум
Кэрнс Аквариум
Кэрнс Аквариум
Кэрнс Аквариум
Кэрнс Аквариум
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Дикая природа Австралии не похожа ни на что другое на Земле - это распространяется и на жизнь под волнами! _Sea_ для себя, с билетом в потрясающий Аквариум Кэрнса: обширный, ультрасовременный объект, вмещающий 15 000 невероятных животных в 70 уникальных местах обитания - далеко!
Станьте свидетелем внушающих страх кормлений акул, попрактикуйтесь в аквариумах для морских и рептилий, посмотрите на скатов, пила, питонов, морских коньков, черепах, мурен, калейдоскоп потрясающих тропических рыб и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение аквариума Cairns
  • Доступ к неуловимым тропическим лесам и рифам
  • Живое шоу по кормлению скатов и скатов
  • Океанариум с подводным тоннелем
  • Единственный в Австралии глубоководный аквариум
  • Морской сенсорный танк
  • Прикосновение рептилий и демонстрация разговоров
  • Консервативные беседы и презентации
  • Бесплатный WiFi
  • Обед в ресторане Dundee's в аквариуме Cairns (если выбран вариант «Обед»)
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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