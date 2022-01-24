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Дикая природа Австралии не похожа ни на что другое на Земле - это распространяется и на жизнь под волнами! _Sea_ для себя, с билетом в потрясающий Аквариум Кэрнса: обширный, ультрасовременный объект, вмещающий 15 000 невероятных животных в 70 уникальных местах обитания - далеко!
Станьте свидетелем внушающих страх кормлений акул, попрактикуйтесь в аквариумах для морских и рептилий, посмотрите на скатов, пила, питонов, морских коньков, черепах, мурен, калейдоскоп потрясающих тропических рыб и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение аквариума Cairns
Доступ к неуловимым тропическим лесам и рифам
Живое шоу по кормлению скатов и скатов
Океанариум с подводным тоннелем
Единственный в Австралии глубоководный аквариум
Морской сенсорный танк
Прикосновение рептилий и демонстрация разговоров
Консервативные беседы и презентации
Бесплатный WiFi
Обед в ресторане Dundee's в аквариуме Cairns (если выбран вариант «Обед»)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.