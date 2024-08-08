8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия на старинный золотой прииск Соверен Хилл в Мельбурне
Путешествие в прошлое на прииске Соверен Хилл: мытье золота, шахты, дилижансы и многое другое ждут вас! Почувствуйте дух золотой лихорадки
Начало: Отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в 9:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от $552 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Индивидуальная поездка по Мельбурну: от Викторианских зданий до небоскребов
Погрузитесь в историю и современность Мельбурна на комфортабельном автомобиле. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях города
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия по живописным местам Великой Океанской дороги
Насладитесь уникальной поездкой по Великой Океанской дороге с остановками на пляжах, среди дикой природы и у знаменитых скал 12 Апостолов
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в 9:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Популярные экскурсии»
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