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Исследуйте впечатляющие глубины океанов Австралии, прогуливаясь по океанариуму объемом 2,2 миллиона литров. Полюбуйтесь гигантскими скатами, огромными акулами и сотнями разноцветных морских существ, проплывающих мимо в SEA LIFE Melbourne!
Промокните руки и прикоснитесь к красивым морским звездам и акульим яйцам в интерактивных бассейнах Discovery. Это практический опыт для детей, знакомящихся с драгоценной жизнью под нашими волнами.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в SEA LIFE в Мельбурне
Интерактивные тематические зоны, включая бассейны Touch & Feel Discovery
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