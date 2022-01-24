МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Мельбурна: проход без очереди

Откройте для себя внутреннего искателя приключений в океане

4.8
41 отзыв
Входной билет
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Мельбурна: проход без очереди
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Мельбурна: проход без очереди
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Мельбурна: проход без очереди
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Мельбурна: проход без очереди
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Мельбурна: проход без очереди
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Мельбурна: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте впечатляющие глубины океанов Австралии, прогуливаясь по океанариуму объемом 2,2 миллиона литров. Полюбуйтесь гигантскими скатами, огромными акулами и сотнями разноцветных морских существ, проплывающих мимо в SEA LIFE Melbourne!
Промокните руки и прикоснитесь к красивым морским звездам и акульим яйцам в интерактивных бассейнах Discovery. Это практический опыт для детей, знакомящихся с драгоценной жизнью под нашими волнами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в SEA LIFE в Мельбурне
  • Интерактивные тематические зоны, включая бассейны Touch & Feel Discovery
  • Подарите время и пообщайтесь с экспертами аквариума
  • Неограниченный билет Digi Photo Pass (стоимостью 26 австралийских долларов)
Что не входит
  • Туры и специальные мероприятия
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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